Трек-лист нового альбома AYREON



Лидер AYREON Arjen Lucassen опубликовал трек-лист нового альбома "Transitus", в записи которого в качестве гостей приняли участие следующие вокалисты:



Tommy Karevik (Kamelot)

Cammie Gilbert (Oceans Of Slumber)

Amanda Somerville (Trillium, HDK)

Michael Mills (Toehider)

Paul Manzi (Arena)

Dianne van Giersbergen (Ex Libris)

Johanne James (Kyrbgrinder)

Simone Simons (Epica)

Dee Snider (Twisted Sister)

Marcela Bovio (ex-Stream Of Passion)

Caroline Westendorp (ex-The Charm The Fury)







