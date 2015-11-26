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Лидер AYREON о барабанщике



Лидер AYREON Arjen Lucassen опубликовал следующее сообщение:



«Да. это и правда правда... Ed Warby не будет на новом AYREON. Представляю вам того, кто заменит Ed'a — это удивительный Juan van Emmerloot».







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