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Ayreon

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AYREON готовят концертный альбом



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Лидер AYREON Arjen Lucassen опубликовал следующее сообщение:

«Дорогие мои Ayreonauts, теперь, когда я наконец-то перевел дух после концертов Ayreon и дымка рассеялась, я хочу еще раз выразить вам огромную и искреннюю благодарность за вашу неизменную поддержку! Поразительно, что 15 000 человек из более чем 60 стран мира совершили путешествие, чтобы увидеть нас. Вся команда Ayreon и я в полной мере осознаем, насколько это особенное и уникальное событие. Я знаю, что это клише, но вы действительно самые лучшие фанаты на свете. Вы — то, что заставляет меня двигаться вперед.

Тем, кто хотел бы приехать на концерты, но не смог этого сделать, мы скучали по вам! Но есть и положительная сторона - мы начали работу над концертными Blu-Ray и CD, и я могу вас заверить, что они будут просто фантастическими. Меня переполняет гордость за всех замечательных музыкантов, участвующих в работе!

И да, между нами говоря, возможно, мы уже тайно строим планы...»

AYREON - 01011001-Live Beneath The Waves CD / Blu-Ray In The Works




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