О записи нового альбома AYREON

Лидер AYREON Arjen Lucassen опубликовал следующее сообщение:
«В ближайшее время мы будем публиковать небольшие фрагменты о том, как идёт процесс работы над новым альбомом. На этот раз герой ролика — Thomas Cochrane, который записывал партии трубы и тромбона. Для этого альбома я хотел представить много новых инструментов, я никогда раньше не работал с настоящим духовым инструментом! Ещё раз спасибо, Thomas, отличная работа!»
Трек-лист:
CD1
01. Fatum Horrificum (A] Graveyard, B] 1884, C] Daniel And Abby, D] Fatum, E] Why?!, F] Guilty)
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