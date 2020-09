Видео с текстом от AYREON

сегодня



AYREON опубликовали официальное видео с текстом на песню "Talk of the Town". Эта песня взята из альбома "Transitus", выходящего 25 сентября на Music Theories Recordings.



CD1



01. Fatum Horrificum (A] Graveyard, B] 1884, C] Daniel And Abby, D] Fatum, E] Why?!, F] Guilty)



02. Daniel's Descent Into Transitus



03. Listen To My Story



04. Two Worlds Now One



05. Talk Of The Town



06. Old Friend



07. Dumb Piece Of Rock



08. Get Out! Now!



09. Seven Days, Seven Nights



CD2



01. Condemned Without A Trial



02. Daniel's Funeral



03. Hopelessly Slipping Away



04. This Human Equation



05. Henry's Plot



06. Message From Beyond



07. Daniel's Vision



08. She Is Innocent



09. Lavinia's Confession



10. Inferno



11. Your Story Is Over!



12. Abby In Transitus



13. The Great Beyond







