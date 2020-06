сегодня



Новый альбом AYREON выйдет осенью



AYREON выпустят новую работу, получившую название "Transitus", двадцать пятого сентября на Music Theories Recordings. Он будет доступен на двойном CD, двойном красном виниле и в варианте earbook-издания с 48-страничным буклетом и пятью дисками: двойной альбом, CD с инструментальными версиями, CD с партиями вокала и DVD с роликами о записи, клипом, трейлерами и версией альбома в формает 5.1. Кроме того, издания на виниле и Earbook будут дополнены 24-страничным комиксом. Трейлер доступен ниже.



Трек-лист:



CD1

"Fatum Horrificum"

A] Graveyard

B] 1884

C] Daniel And Abby

D] Fatum

E] Why?!

F] Guilty

"Daniel’s Descent Into Transitus"

"Listen To My Story"

"Two Worlds Now One"

"Talk Of The Town"

"Old Friend"

"Dumb Piece Of Rock"

"Get Out! Now!"

"Seven Days, Seven Nights"



CD2

"Condemned Without A Trial"

"Daniel’s Funeral"

"Hopelessly Slipping Away"

"This Human Equation"

"Henry’s Plot"

"Message From Beyond"

"Daniel’s Vision"

"She Is Innocent"

"Lavinia’s Confession"

"Inferno"

"Your Story Is Over!"

"Abby In Transitus"

"The Great Beyond"







