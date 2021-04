сегодня



Лидер AYREON хотел Rob'a, но тот отказал



Лидер AYREON Arjen Lucassen рассказал о том, что очень хотел, чтобы Rob Halford записал одну из партий для нового альбома Transitus.



«Больших артистов очень сложно заполучить к себе. Мне удалось это с Bruce'ом и я много раз пытался это сделать с Rob'ом, но менеджер... она даже не ставит ему эти песни. Это печально, потому что я знаю, если бы он услышал... Я хотел, чтобы он записал партию для 'Get Out! Now!'. В итоге я заполучил Dee Snider'a, что очень круто, но Rob был моим первым номером. Я рос на Priest, особенно я люблю Rocka Rolla и Sad Wings Of Destiny. Я знаю, что все ненавидят Rocka Rolla, но я люблю эту пластинку (смеется). Я пытался заполучить Halford'a, но менеджер сказала, что он слишком занят и он даже не слышал этого трека».







