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Ayreon

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8 окт 2020 : 		 Альбом AYREON стал первым

5 окт 2020 : 		 Новое видео AYREON

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18 сен 2020 : 		 Видео с текстом от AYREON

4 сен 2020 : 		 Видео с текстом от AYREON с участием вокалистки EPICA

25 авг 2020 : 		 О записи нового альбома AYREON

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13 июл 2020 : 		 Лидер AYREON о клавишнике

8 июл 2020 : 		 Лидер AYREON о барабанщике

28 июн 2020 : 		 Новый альбом AYREON выйдет осенью

25 июн 2020 : 		 Обложка нового альбома AYREON

24 июн 2020 : 		 Трек-лист нового альбома AYREON

14 июн 2020 : 		 Бывшая вокалистка STREAM OF PASSION на новом альбоме AYREON

13 июн 2020 : 		 Бывший гитарист MEGADETH на новом альбоме AYREON

7 июн 2020 : 		 DEE SNIDER на новом альбоме AYREON

6 июн 2020 : 		 SIMONE SIMONS на новом альбоме AYREON

4 июн 2020 : 		 Барабанщик THRESHOLD на новом альбоме AYREON

28 май 2020 : 		 PAUL MANZI на новом альбоме AYREON

26 май 2020 : 		 Новый участник нового альбома AYREON

25 май 2020 : 		 AMANDA SOMERVILLE на новом альбоме AYREON

21 май 2020 : 		 Вокалистка OCEANS OF SLUMBER на новом альбоме AYREON

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Лидер AYREON хотел Rob'a, но тот отказал



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Лидер AYREON Arjen Lucassen рассказал о том, что очень хотел, чтобы Rob Halford записал одну из партий для нового альбома Transitus.

«Больших артистов очень сложно заполучить к себе. Мне удалось это с Bruce'ом и я много раз пытался это сделать с Rob'ом, но менеджер... она даже не ставит ему эти песни. Это печально, потому что я знаю, если бы он услышал... Я хотел, чтобы он записал партию для 'Get Out! Now!'. В итоге я заполучил Dee Snider'a, что очень круто, но Rob был моим первым номером. Я рос на Priest, особенно я люблю Rocka Rolla и Sad Wings Of Destiny. Я знаю, что все ненавидят Rocka Rolla, но я люблю эту пластинку (смеется). Я пытался заполучить Halford'a, но менеджер сказала, что он слишком занят и он даже не слышал этого трека».

AYREON Mastermind ARJEN LUCASSEN Talks Wanting JUDAS PRIEST Frontman ROB HALFORD To Sing On Transitus Album - "Unfortunately, Their Manager Said He Would Be Too Busy" (Video)



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

ody9000


23 апр 2021, 18:37		ой ну и слава Богу!

Mike Barlow


23 апр 2021, 18:51		пива автору заголовка!!!


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