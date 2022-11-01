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Билеты на концерты AYREON распроданы



Как уже ранее сообщалось, AYREON 15,16 и 17 сентября целиком отыграют альбом "01011001" — все билеты уже проданы. Arjen Lucassen опубликовал следующее сообщение:



«Я очень доволен теми исполнителями, которых нам удалось заполучить для шоу "01011001", вот это состав! Это всегда большая проблема — набрать всех певцов для участия в шоу настолько заранее, потому что многие из них мегауспешны и поэтому очень заняты. Так что если вашего любимого певца там нет, ПОЖАЛУЙСТА, знайте, что я сделал всё, что мог, но некоторые просто недоступны. Всегда к их собственному сожалению. Уверен, вы согласитесь, что у нас здесь не менее 19 потрясающих вокалистов (не считая этого хиппи-чувака), уже могу гордиться!»



Список участников:



Hansi Kursch

Tom Englund

Daniel Gildenlow

Jonas Renkse

Anneke van Giersbergen

Simone Simons

Wudstik

Marjan Welman

Liselotte Hegt

Maggy Luyten

Phideaux Xavier

Arjen Lucassen (да, сорян за это).



Особые гости:



Damian Wilson

Brittney Slayes

Micheal Mills

John Jaycee Cuijpers.



Бэк-вокал:



Marcela Bovio

Irene Jansen

Jan Willem Ketelaers.



Группа:



Marcel Coenen — гитара;

Timo Somers — гитара;

Johan van Stratum — бас;

Joost van den Broek — клавишные;

Ed Warby — барабаны.





Ансамбль:



Ben Mathot — скрипка;

Jurriaan Westerveld — виолончель;

Jeroen Goossens — деревянные духовые инструменты.







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