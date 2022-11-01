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*JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON 46
*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 27
*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 22
*Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па... 19
*ROBERT FRIPP не парится насчёт негативной реакции на его вид... 19
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Ayreon

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1 ноя 2022 : 		 Билеты на концерты AYREON распроданы

14 окт 2022 : 		 AYREON целиком исполнят "01011001"

13 окт 2022 : 		 Фрагмент переиздания AYREON

8 сен 2022 : 		 Переиздание AYREON выйдет осенью

23 апр 2021 : 		 Лидер AYREON хотел Rob'a, но тот отказал

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27 сен 2020 : 		 Рассказ об издании альбома AYREON

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4 сен 2020 : 		 Видео с текстом от AYREON с участием вокалистки EPICA

25 авг 2020 : 		 О записи нового альбома AYREON

24 июл 2020 : 		 О записи нового альбома AYREON

19 июл 2020 : 		 Новые песни AYREON

13 июл 2020 : 		 Лидер AYREON о клавишнике

8 июл 2020 : 		 Лидер AYREON о барабанщике

28 июн 2020 : 		 Новый альбом AYREON выйдет осенью

25 июн 2020 : 		 Обложка нового альбома AYREON

24 июн 2020 : 		 Трек-лист нового альбома AYREON

14 июн 2020 : 		 Бывшая вокалистка STREAM OF PASSION на новом альбоме AYREON

13 июн 2020 : 		 Бывший гитарист MEGADETH на новом альбоме AYREON

7 июн 2020 : 		 DEE SNIDER на новом альбоме AYREON

6 июн 2020 : 		 SIMONE SIMONS на новом альбоме AYREON

4 июн 2020 : 		 Барабанщик THRESHOLD на новом альбоме AYREON

28 май 2020 : 		 PAUL MANZI на новом альбоме AYREON
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Билеты на концерты AYREON распроданы



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Как уже ранее сообщалось, AYREON 15,16 и 17 сентября целиком отыграют альбом "01011001" — все билеты уже проданы. Arjen Lucassen опубликовал следующее сообщение:

«Я очень доволен теми исполнителями, которых нам удалось заполучить для шоу "01011001", вот это состав! Это всегда большая проблема — набрать всех певцов для участия в шоу настолько заранее, потому что многие из них мегауспешны и поэтому очень заняты. Так что если вашего любимого певца там нет, ПОЖАЛУЙСТА, знайте, что я сделал всё, что мог, но некоторые просто недоступны. Всегда к их собственному сожалению. Уверен, вы согласитесь, что у нас здесь не менее 19 потрясающих вокалистов (не считая этого хиппи-чувака), уже могу гордиться!»

Список участников:

Hansi Kursch
Tom Englund
Daniel Gildenlow
Jonas Renkse
Anneke van Giersbergen
Simone Simons
Wudstik
Marjan Welman
Liselotte Hegt
Maggy Luyten
Phideaux Xavier
Arjen Lucassen (да, сорян за это).

Особые гости:

Damian Wilson
Brittney Slayes
Micheal Mills
John Jaycee Cuijpers.

Бэк-вокал:

Marcela Bovio
Irene Jansen
Jan Willem Ketelaers.

Группа:

Marcel Coenen — гитара;
Timo Somers — гитара;
Johan van Stratum — бас;
Joost van den Broek — клавишные;
Ed Warby — барабаны.


Ансамбль:

Ben Mathot — скрипка;
Jurriaan Westerveld — виолончель;
Jeroen Goossens — деревянные духовые инструменты.

AYREON - September 2023 Tilburg Shows Officially Sold Out; Confirmed Singers And Musicians Revealed




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1 ноя 2022
Nord61
Интересно, кто будет петь партии Стива Ли и Йорна Ланде...

просмотров: 407

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