Билеты на концерты AYREON распроданы

Как уже ранее сообщалось, AYREON 15,16 и 17 сентября целиком отыграют альбом "01011001" — все билеты уже проданы. Arjen Lucassen опубликовал следующее сообщение:
«Я очень доволен теми исполнителями, которых нам удалось заполучить для шоу "01011001", вот это состав! Это всегда большая проблема — набрать всех певцов для участия в шоу настолько заранее, потому что многие из них мегауспешны и поэтому очень заняты. Так что если вашего любимого певца там нет, ПОЖАЛУЙСТА, знайте, что я сделал всё, что мог, но некоторые просто недоступны. Всегда к их собственному сожалению. Уверен, вы согласитесь, что у нас здесь не менее 19 потрясающих вокалистов (не считая этого хиппи-чувака), уже могу гордиться!»
Список участников:
Hansi Kursch
Tom Englund
Daniel Gildenlow
Jonas Renkse
Anneke van Giersbergen
Simone Simons
Wudstik
Marjan Welman
Liselotte Hegt
Maggy Luyten
Phideaux Xavier
Arjen Lucassen (да, сорян за это).
Особые гости:
Damian Wilson
Brittney Slayes
Micheal Mills
John Jaycee Cuijpers.
Бэк-вокал:
Marcela Bovio
Irene Jansen
Jan Willem Ketelaers.
Группа:
Marcel Coenen — гитара;
Timo Somers — гитара;
Johan van Stratum — бас;
Joost van den Broek — клавишные;
Ed Warby — барабаны.
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