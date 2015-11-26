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ROB HALFORD — о дебютном альбоме FIGHT
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ROB HALFORD: «Он был и будет нашим членом!»
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ROB HALFORD: «Металлисты — особенные!»
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METALLICA почти месяц занята сочинением
50
Лидер PAIN/HYPOCRISY уходит из LINDEMANN
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http://www.ayreon.com
Myspace:
http://www.myspace.com/ayreonauts
Facebook:
https://www.facebook.com/ArjenLucassenOfficial
28 ноя 2020
:
Рождественский трек AYREON
14 окт 2020
:
Позиции в чартах AYREON
8 окт 2020
:
Альбом AYREON стал первым
5 окт 2020
:
Новое видео AYREON
27 сен 2020
:
Рассказ об издании альбома AYREON
18 сен 2020
:
Видео с текстом от AYREON
4 сен 2020
:
Видео с текстом от AYREON с участием вокалистки EPICA
25 авг 2020
:
О записи нового альбома AYREON
24 июл 2020
:
О записи нового альбома AYREON
19 июл 2020
:
Новые песни AYREON
13 июл 2020
:
Лидер AYREON о клавишнике
8 июл 2020
:
Лидер AYREON о барабанщике
28 июн 2020
:
Новый альбом AYREON выйдет осенью
25 июн 2020
:
Обложка нового альбома AYREON
24 июн 2020
:
Трек-лист нового альбома AYREON
14 июн 2020
:
Бывшая вокалистка STREAM OF PASSION на новом альбоме AYREON
13 июн 2020
:
Бывший гитарист MEGADETH на новом альбоме AYREON
7 июн 2020
:
DEE SNIDER на новом альбоме AYREON
6 июн 2020
:
SIMONE SIMONS на новом альбоме AYREON
4 июн 2020
:
Барабанщик THRESHOLD на новом альбоме AYREON
28 май 2020
:
PAUL MANZI на новом альбоме AYREON
26 май 2020
:
Новый участник нового альбома AYREON
25 май 2020
:
AMANDA SOMERVILLE на новом альбоме AYREON
21 май 2020
:
Вокалистка OCEANS OF SLUMBER на новом альбоме AYREON
19 май 2020
:
Вокалист KAMELOT будет главным на новом альбоме AYREON
15 май 2020
:
Tom Baker на новом альбоме AYREON
13 май 2020
:
Новый альбом AYREON выйдет с комиксом
12 май 2020
:
ARJEN LUCASSEN о новом проекте
6 май 2020
:
Лидер AYREON работает над новым проектом
19 мар 2020
:
Фрагмент концертного релиза AYREON
27 фев 2020
:
Фрагмент концертного релиза AYREON
30 янв 2020
:
Фрагмент концертного релиза AYREON
18 янв 2020
:
Концертный релиз AYREON выйдет весной
11 окт 2018
:
Трек из переиздания AYREON
6 сен 2018
:
Видео с текстом от AYREON
4 сен 2018
:
Рассказ о выступлении AYREON на Graspop
25 июл 2018
:
Переиздание AYREON выйдет осенью
28 июн 2018
:
Видео с выступления AYREON
28 мар 2018
:
Фрагмент нового DVD AYREON
28 фев 2018
:
Фрагмент нового DVD AYREON
31 янв 2018
:
Фрагмент нового DVD AYREON
26 янв 2018
:
ARJEN LUCASSEN о новом релизе AYREON
15 янв 2018
:
Концертный релиз AYREON выйдет весной
4 май 2017
:
Видео с текстом от AYREON
18 апр 2017
:
Видео с текстом от AYREON
3 апр 2017
:
AYREON выбрали победителя
22 мар 2017
:
Выбери лучшее видео AYREON
23 фев 2017
:
Видео с текстом от AYREON
27 янв 2017
:
Новая песня AYREON
25 янв 2017
:
Трек-лист нового альбома AYREON
16 янв 2017
:
Фрагмент оформления нового альбома AYREON
15 дек 2016
:
Угадай вокалиста AYREON
5 дек 2016
:
Угадай вокалиста AYREON
1 дек 2016
:
Угадай гостя на новом альбоме AYREON
28 ноя 2016
:
Угадай вокалиста AYREON
21 ноя 2016
:
Музыканты NIGHTWISH, SYMPHONY X, BLIND GUARDIAN, KAMELOT выступят с AYREON
14 ноя 2016
:
Угадай вокалиста AYREON
10 ноя 2016
:
Угадай вокалиста AYREON
7 ноя 2016
:
Угадай гостя на новом альбоме AYREON
3 ноя 2016
:
Угадай вокалиста AYREON
31 окт 2016
:
Угадай вокалистку AYREON
27 окт 2016
:
Угадай вокалиста AYREON
26 окт 2016
:
Лидер AYREON подтвердил, что гостем на альбоме будет PAUL GILBERT
24 окт 2016
:
Угадай гостя на новом альбоме AYREON
20 окт 2016
:
Угадай вокалистку AYREON
17 окт 2016
:
Угадай вокалиста AYREON
13 окт 2016
:
Угадай вокалиста AYREON
6 окт 2016
:
Тизер нового альбома AYREON
5 авг 2016
:
Превью переизданий AYREON
7 июл 2016
:
Первые альбомы AYREON выйдут на виниле
6 июн 2016
:
Фрагмент нового DVD AYREON
27 май 2016
:
Фрагмент нового DVD AYREON
11 май 2016
:
Трейлер к видео-релизу AYREON
23 апр 2016
:
AYREON подписались на Mascot Label Group
9 апр 2016
:
AYREON выпустят "The Theater Equation" на DVD и Blu-Ray
23 дек 2015
:
Лидер AYREON работает над DVD
15 сен 2014
:
Лидер AYREON получил награду
22 апр 2014
:
Лидер AYREON запишет альбом с ANNEKE VAN GIERSBERGEN
1 апр 2014
:
Лидер AYREON работает над новым проектом
6 фев 2014
:
Новое видео AYREON
17 окт 2013
:
Новая песня AYREON
8 окт 2013
:
Трейлер нового альбома AYREON
8 сен 2013
:
Трек-лист нового альбома AYREON
5 сен 2013
:
Обложка нового альбома AYREON
2 сен 2013
:
Troy Donockley на новом альбоме AYREON
1 сен 2013
:
Угадай музыканта на новом альбоме AYREON
31 авг 2013
:
Вокалист KAMELOT на новом альбоме AYREON
30 авг 2013
:
Угадай вокалиста AYREON
30 авг 2013
:
Sara Squadrani на новом альбоме AYREON
29 авг 2013
:
Угадай вокалистку AYREON
29 авг 2013
:
John Wetton на новом альбоме AYREON
28 авг 2013
:
Steve Hackett на новом альбоме AYREON
27 авг 2013
:
Угадай гитариста на новом альбоме AYREON
27 авг 2013
:
Вокалист Toehider на новом альбоме AYREON
26 авг 2013
:
Угадай вокалиста AYREON
25 авг 2013
:
Jordan Rudess на новом альбоме AYREON
23 авг 2013
:
Угадай гостя на новом альбоме AYREON
23 авг 2013
:
Cristina Scabbia на новом альбоме AYREON
22 авг 2013
:
Угадай вокалистку AYREON
22 авг 2013
:
Rick Wakeman на новом альбоме AYREON
21 авг 2013
:
Угадай гостя на новом альбоме AYREON
21 авг 2013
:
Вокалист GRAND MAGUS на новом альбоме AYREON
20 авг 2013
:
Угадай вокалиста AYREON
20 авг 2013
:
KEITH EMERSON на новом альбом AYREON
19 авг 2013
:
Угадай гостя на новом альбоме AYREON
14 авг 2013
:
Marco Hietala первый гость нового альбома AYREON
13 авг 2013
:
Угадай вокалиста AYREON
12 авг 2013
:
Новый альбом AYREON выйдет в этом году
27 июн 2013
:
Видео из студии AYREON
28 мар 2013
:
Название нового альбома AYREON
10 окт 2012
:
ARJEN LUCASSEN работает над новым альбомом AYREON
9 фев 2012
:
Сольный альбом лидера AYREON выйдет в апреле
20 дек 2008
:
Лидер AYREON пригласил бывшего барабанщика PORCUPINE TREE для участия в сайд-проекте
20 ноя 2008
:
Обложка компиляции AYREON доступна для просмотра
24 сен 2008
:
Сборник от AYREON
11 янв 2008
:
AYREON: новое промо-видео альбома "01011001"
2 янв 2008
:
AYREON: видео "Beneath The Waves" в сети
25 дек 2007
:
AYREON: премьера видео "Beneath The Waves" состоится в Новый Год
4 дек 2007
:
AYREON: Новая песня в сети
28 ноя 2007
:
AYREON: доступно промо-видео альбома "01011001"
17 ноя 2007
:
AYREON: детали трех изданий “01011001”
9 ноя 2007
:
Опубликована обложка нового альбома AYREON "01011001"
2 ноя 2007
:
AYREON: Трек-лист нового альбома
29 окт 2007
:
AYREON: полный список гостевых музыкантов на новом CD
22 окт 2007
:
AYREON: обьявлены соло-гитаристы для нового альбома
11 окт 2007
:
Объявлено название нового альбома AYREON
9 окт 2007
:
Фронтмен PAIN OF SALVATION на новом диске AYREON
27 сен 2007
:
Фронтмен BLIND GUARDIAN на новом диске AYREON
16 сен 2007
:
Вокалист GOTTHARD на новом диске AYREON
7 сен 2007
:
Вокалист MAGNUM на новом диске AYREON
6 сен 2007
:
Anneke van Giersbergen на новом альбоме AYREON
25 авг 2007
:
Доступен семпл с Йорном Ланде с нового альбома AYREON
17 авг 2007
:
Стало известно имя ещё одного участника нового альбома AYREON
3 авг 2007
:
Подробности о новом альбоме AYREON
13 июл 2007
:
Вокалистка EPICA примит участие в новом альбоме AYREON
27 июн 2007
:
Magali Luyten (VIRUS IV, BEAUTIFUL SIN) примет участие в новом альбоме AYREON
15 июн 2007
:
AYREON: доступны семплы вокала с нового альбома
15 май 2007
:
AYREON отправятся в студию в июне
27 ноя 2006
:
AYREON: Началась работа над новым альбомом
4 мар 2004
:
AYREON: новый альбом 24 мая
22 янв 2004
:
AYREON подписались на Inside Out Records
сегодня
Рождественский трек
AYREON
Рождественский трек AYREON, "The Last Day Of War And The First Day Of Peace", взятый из нового ЕР Mascot Records "Christmas Rocks", доступен для прослушивания ниже.
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).