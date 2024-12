1 дек 2024



Видео полного выступления MYLES KENNEDY



Видео полного выступления MYLES KENNEDY, которое состоялось 25 ноября в SWG3 Galvanizers, Глазго, доступно для просмотра ниже:



"The Art of Letting Go"

"Nothing More to Gain"

"Devil on the Wall"

"A Thousand Words"

"Mr. Downside"

"Tell It Like It Is"

"Behind the Veil"

"Mars Hotel" (The Mayfield Four)

"Lover" (Alter Bridge - acoustic)

"Love Can Only Heal"

"Wake Me When It's Over"

"Miss You When You’re Gone"

"Year of the Tiger"

"Get Along"

"In Stride"



Encore:

"Say What You Will"















+0 -0



просмотров: 133