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Myles Kennedy

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Сколько еще сможет MYLES KENNEDY?



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MYLES KENNEDY в программе "The Jasta Show" ответил на вопрос о том, сколько он еще сможет петь и выступать:

«О, это отличный вопрос и на него крайне непросто ответить. Но я скажу вот так — пока голос будет, пока будут работать руки, я буду продолжать.

Я полагаю, что какое-то время я был таким человеком, который... Даже идея о том, что нужно научиться отпускать, о том, что это значит для тебя, и о многих иных аспектах — многослойных, — это идея о том, чтобы понять: ну, я больше не птенчик. Могу ли я все это отпустить? Я не знаю. Смогу ли я смириться с этим? Кем бы я стал? Какова будет моя цель? И я полагаю, что это главное, в чем заключается идея из названия моего последнего альбома...

Я смотрю на своих родителей, им уже за восемьдесят, а они все еще заняты. Они по-прежнему занимаются своими делами. Я думал, что они уже окончательно уйдут на пенсию, но они продолжают работать. И они бодры и веселы. Их здоровье по-прежнему на высоте. А у людей, которых я знаю и которые добрались до такой поздней стадии жизни, есть интересы, есть цель. Это самое главное. И я подумал, что у меня есть какие-то проблемы, потому что я невротик. Я борюсь со своими демонами. И поэтому я пишу, мне нужно постоянно писать, постоянно творить, потому что мне нужна отдушина. И я думаю, что если бы я сказал: «Ладно, знаете что? Я в порядке. Я могу бросить все дела. Я больше не буду этим заниматься», то не знаю, насколько я был бы здоров ментально. Не знаю, справлюсь ли я».

На вопрос о том, не настанет ли для него время найти новое увлечение или заняться чем-то другим, чем он всегда хотел заняться, но не было времени, он сказал:

«Брателло, я пытался найти себе другое занятие. Какое-то время я увлекался часовым делом, механическими часами. Этот интерес мне привил такой музыкант, как Eric Singer из KISS, и я подумал: «О, это действительно круто». А потом я узнал, как все это работает, и стал читать об этом. Но проблема в том, что потом я видел свою гитару, лежащую рядом, и думал: «Я должен взять ее немедленно». Это как дополнительная конечность. Я не могу представить себе жизнь... На самом деле, не так давно у меня была травма нерва, и это мешало играть. И мне это очень не понравилось. Это расстраивало. Потому что раньше я играл по пять часов в день. Я только этим и занимался. А потом я, типа... ох, у меня были все эти проблемы с рукой, и бла-бла-бла. А сейчас все в порядке. Я нашел человека, который мне очень помог. И я полагаю, что отчасти именно отсюда и пошло понимание. Типа, а что, если ты больше не сможешь играть? Некоторые певцы, становясь старше, прекрасно себя чувствуют. А с некоторыми другими певцами вы просто не знаете чего ожидать. И я не знаю, как это будет со мной, но я полагаю, что я осознал: из-за того как я устроен, я не уверен, что если завяжу, мое ментальное здоровье останется на прежнем уровне».




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