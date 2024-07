сегодня



MYLES KENNEDY в акустике



MYLES KENNEDY отыграл акустическое шоу специально для радиостанции WRIF:



00:00 - Intro / Interview

01:41 - Devil On The Wall

05:56 - Interview

08:11 - Say What You Will

12:01 - Interview

13:54 - Year Of The Tiger

18:21 - Interview

20:20 - Addicted To Pain (ALTER BRIDGE cover)







