MYLES KENNEDY представил новый сингл



Поддерживая традицию выпускать новую музыку каждые три года, вокалист/гитарист/автор песен Myles Kennedy, известный по работе с ALTER BRIDGE и SLASH FEATURING MYLES KENNEDY & THE CONSPIRATORS, возвращается со своим третьим сольником "The Art Of Letting Go". Диск знаменует возвращение Myles'а в сопровождении его группы, состоящей из Zia Uddin'а на барабанах и Tim'а Tournier на басу. Альбом запланирован к выпуску на лейбле Napalm Records 11 октября 2024 года и уже доступен для предварительного заказа в различных конфигурациях.



Трек-лист:



01. The Art Of Letting Go

02. Say What You Will

03. Mr. Downside

04. Miss You When You're Gone

05. Behind The Veil

06. Saving Face

07. Eternal Lullaby

08. Nothing More To Gain

09. Dead To Rights

10. How The Story Ends







