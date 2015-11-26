сегодня



Вокалист SATYRICON продал 90% винного бизнеса



По сообщению Dagens Næringsliv, вокалист SATYRICON Sigurd "Satyr" Wongraven продал 90% своей винной фирмы, Wongraven Wines, за 51.3 миллиона норвежских крон. 2019 год фирма закончила с доходом в 3.7 миллиона крон (без вычета налогов).













+1 -0



( 1 ) просмотров: 206

