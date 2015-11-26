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Satyricon

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18 июл 2020 : 		 Вокалист SATYRICON продал 90% винного бизнеса

6 янв 2020 : 		 У басиста SATYRICON рак

2 янв 2020 : 		 FROST о SATYR'е: «Он стал одним из величайших композиторов в блэк-металле»

21 дек 2019 : 		 Трейлер переиздания SATYRICON

16 окт 2019 : 		 SATYRICON переиздадут "Rebel Extravaganza"

1 фев 2019 : 		 SATYRICON целиком сыграют альбом 1999 года

19 сен 2018 : 		 Барабанщик SATYRICON считает, что будущее за строгим вегетарианством

20 авг 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления SATYRICON

21 янв 2018 : 		 SATYRICON, ENSLAVED, HELHEIM номинированы на Spellemann

21 окт 2017 : 		 Видео с выступления SATYRICON

19 окт 2017 : 		 Новое видео SATYRICON

5 окт 2017 : 		 Вокалист SATYRICON: «Мы хотим добить альбом кавер-версий»

27 сен 2017 : 		 Видео полного выступления SATYRICON

21 сен 2017 : 		 Концерт SATYRICON в прямом эфире

16 сен 2017 : 		 Новая песня SATYRICON

8 сен 2017 : 		 Вокалист SATYRICON о здоровье

11 авг 2017 : 		 Видео с текстом от SATYRICON

1 авг 2017 : 		 Трек-лист нового альбома SATYRICON

12 июл 2017 : 		 Обложка нового альбома SATYRICON

15 май 2017 : 		 Барабанщик SATYRICON о новом альбоме

10 май 2017 : 		 SATYRICON на NAPALM RECORDS

23 мар 2017 : 		 SATYRICON поедут в тур осенью

8 мар 2017 : 		 Новый альбом SATYRICON выйдет осенью

15 ноя 2016 : 		 Вокалист SATYRICON о новом материале

11 окт 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления SATYRICON

16 сен 2016 : 		 Барабанщик SATYRICON: «Мы отбираем материал для нового альбома»
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|||| сегодня

Вокалист SATYRICON продал 90% винного бизнеса



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По сообщению Dagens Næringsliv, вокалист SATYRICON Sigurd "Satyr" Wongraven продал 90% своей винной фирмы, Wongraven Wines, за 51.3 миллиона норвежских крон. 2019 год фирма закончила с доходом в 3.7 миллиона крон (без вычета налогов).

SATYRICON Frontman Sold 90% Of His Wine Business For Millions





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Mistis


18 июл 2020, 20:51		рак... и бабки нужны и бизнес может оказаться не нужным
а вообще конечно скорейшего выздоровления Сатиру!


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