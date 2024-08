сегодня



Видео полного выступления SATYRICON



Видео полного выступления SATYRICON, которое состоялось в рамках Bloodstock Open Air 2024, доступно для просмотра ниже:



"To Your Brethren in the Dark"

"Forhekset"

"Filthgrinder"

"Now, Diabolical"

"Black Crow on a Tombstone"

"Deep Calleth Upon Deep"

"Repined Bastard Nation"

"The Pentagram Burns"

"Fuel for Hatred"

"Hvite Krists Død"

"Mother North"

"K.I.N.G."







