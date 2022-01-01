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*Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!» 22
*Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH... 21
*Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию 18
*Новое видео MEGADETH 17
*Гитарист SLAYER — о своём новом проекте 11
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Satyricon

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SATYRICON постоянно прогрессируют



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Kjetil-Vidar "Frost" Haraldstad в рамках недавней беседы прокомментировал то, как он и его коллеги по группе прогрессировали в течение карьеры:

«То, как я вижу это — SATYRICON всегда проходит через постоянную эволюцию. Мы всегда подчеркивали важность и значение творчества, инноваций, смелости и дерзости, решимости попробовать что-то новое, потому что мы рассматриваем блэк-метал как жанр, который родился благодаря творчеству. Он родился благодаря группам, которые осмелились двигаться туда, куда другие группы до них не ступали. Они пошли дальше во многих, многих отношениях, сделали свою музыку более жесткой и сырой, чем все, что было сделано до них, и привнесли в нее тьму, которой не было раньше. Возможно, были какие-то попытки, но до самых первых групп блэк-метала у вас не было ничего подобного. Кроме того, многие из этих групп продемонстрировали огромный новаторский дух, и было много авангардной работы. И эти элементы были очень, чрезвычайно важны, и в группе SATYRICON мы всегда старались культивировать эти элементы и сделали их частью нашей музыкальной ДНК, чтобы развивать это творчество. И вот это и есть отправная точка. Я думаю, что группа будет проходить через множество изменений, и иногда эволюция будет происходить очень, очень значительным образом от альбома к альбому, а иногда, возможно, немного медленнее, но она всегда будет присутствовать.

Я считаю, что такая группа, как SATYRICON, всегда была обязана искать новые музыкальные территории и постоянно обновляться, и это также является естественной частью нашего образа действий - искать новые способы работы и смотреть, стоит ли нам попробовать привнести что-то, чего у нас никогда не было раньше и чем мы даже не владеем, и посмотреть, будет ли это ресурсом, который мы на самом деле сможем привнести в группу и заставить все это развиваться».




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