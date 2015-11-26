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Satyricon

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SATYRICON ремастируют первые альбомы



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SATYRICON сообщили о том, что провели ремастеринг первых двух альбомов, Dark Medieval Times и The Shadowthrone.

SATYRICON Remastering Dark Medieval Times And The Shadowthrone Albums



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Санчез


23 янв 2021, 07:05		Лучше тогда уж пусть перезапишут эти два альбома


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