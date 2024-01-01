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SATYRICON обещают очень разнообразную пластинку



Барабанщик SATYRICON Kjetil-Vidar "Frost" Haraldstad в недавнем интервью ответил на вопрос о том, какой будет новая пластинка:



«Я думаю, что каким бы ни был новый альбом, потому что мы ещё не знаем точно, каким он будет, в каком-то смысле это будет более традиционный альбом, но в нём будет много необычного. Мы рассматриваем несколько разных идей, но я не могу раскрывать их слишком подробно. Это было бы бессмысленно на данном этапе. Но так или иначе путешествие, которое проделал Satyr, работая над проектом [Эдварда] Мунка, также окажет довольно серьёзное влияние на то, что будет происходить с нашим новым материалом. И я думаю, что это как-то отразится на нашем музыкальном мышлении. Но можно также сказать, что мы немного вернулись к более традиционному ландшафту, если подобный термин имеет смысл в мире SATYRICON. И я полагаю, что альбом будет очень разнообразным. Но от этой группы всегда можно ожидать неожиданностей, и это не перестаёт быть правдой и сейчас, и уж точно не в меньшей степени — возможно, даже в большей после периода Мунка».



На вопрос о том, когда выйдет альбом и состоятся ли концерты в его поддержку, Frost ответил:



«Мы подготовили большую часть материала для альбома, репетировали его и немного поработали с ним, сделали несколько демо-записей и всё в таком духе. Так что мы доведём всё это до конца, запишем альбом, выясним, что именно делать с релизом, и об этом люди узнают, когда он будет готов. Я ожидаю, что мы каким-либо образом отправимся в турне с этим альбомом — возможно, это будет не совсем обычный клубный тур. Это может быть что-то другое. Это может быть что-то большее, например, специальные шоу с какими-то элементами, которые добавят что-то визуальное или музыкальное, или и то, и другое. И мы знаем, что группа, по крайней мере, будет активна как концертная структура и в будущем. У нас запланировано несколько туров. Если бы вы спросили меня год назад, я бы сказал, что это, скорее всего, не повторится никогда, но люди, которые следят за нами в Интернете, наверняка знают, что весной мы снова отправимся в турне. И, скорее всего, это будет ещё не раз. Так что сейчас я могу сказать, что новый альбом и последующие гастроли заполнят большую часть следующих двух или трёх лет. Я в этом уверен».







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