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Новый альбом SATYRICON выйдет в мае



SATYRICON опубликовали следующее сообщение:



«Мы рады подтвердить, что впервые за пять лет вернемся на сцену летом 2024 года. Мы сосредоточимся на европейских фестивалях и пока не планируем гастролей за их пределами.



В настоящее время мы работаем над новым альбомом, релиз которого запланирован на май 2024 года.



Художественная выставка и альбом "Satyricon & Munch" были чрезвычайно насыщенным и всепоглощающим проектом, но теперь это уже история, и мы работаем над новыми проектами за плотно закрытыми дверями уже почти год. Мы рады, что скоро сможем поделиться с вами результатами.



Мы с нетерпением ждем возможности исполнить для вас как совершенно новые, так и старые песни, и вновь услышать, как вы поете, кричите и скандируете, как подобает армии, которой вы являетесь.



Мы опубликуем все даты выступлений, как только они будут подтверждены и одобрены для публикации. Это будет здорово!»





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