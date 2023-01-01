Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 63
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 39
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
*Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ... 21
*UDO DIRKSCHNEIDER хочет отпраздновать 50-летие творческой де... 15
*Новый песни MÖTLEY CRÜE «очень хороши» 10
*MACHINE HEAD и FEAR FACTORY джемуют вместе! 9
*COREY TAYLOR: «У меня появилось чувство, что я не получаю до... 9
*Вдова DIO готовит к выпуску пересведённую версию "The Last I... 8
*Бывший из JUDAS PRIEST вспоминает "Painkiller" 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 63
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 39
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
*Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ... 21
*UDO DIRKSCHNEIDER хочет отпраздновать 50-летие творческой де... 15
[= ||| все новости группы



*

Satyricon

*



27 сен 2023 : 		 Новый альбом SATYRICON выйдет в мае

19 авг 2023 : 		 Новый альбом SATYRICON весной/летом 2024

23 июл 2022 : 		 SATYRICON постоянно прогрессируют

8 июл 2022 : 		 SAMOTH пришел к SATYR'y

11 июн 2022 : 		 Новый альбом SATYRICON доступен для прослушивания

11 авг 2021 : 		 Вино вокалиста SATYRICON самое популярное в Норвегии

22 июн 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления SATYRICON

21 май 2021 : 		 SATYRICON где-то в середине процесса

15 май 2021 : 		 Барабанщик SATYRICON — о веганстве

13 май 2021 : 		 SATYRICON «будут инновационными и креативными» на новом альбоме

4 апр 2021 : 		 Барабанщик SATYRICON: «Ощущение, что американцы специально не пускают европейские группы»

5 мар 2021 : 		 SATYRICON работают над новым материалом

23 янв 2021 : 		 SATYRICON ремастируют первые альбомы

18 июл 2020 : 		 Вокалист SATYRICON продал 90% винного бизнеса

6 янв 2020 : 		 У басиста SATYRICON рак

2 янв 2020 : 		 FROST о SATYR'е: «Он стал одним из величайших композиторов в блэк-металле»

21 дек 2019 : 		 Трейлер переиздания SATYRICON

16 окт 2019 : 		 SATYRICON переиздадут "Rebel Extravaganza"

1 фев 2019 : 		 SATYRICON целиком сыграют альбом 1999 года

19 сен 2018 : 		 Барабанщик SATYRICON считает, что будущее за строгим вегетарианством

20 авг 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления SATYRICON

21 янв 2018 : 		 SATYRICON, ENSLAVED, HELHEIM номинированы на Spellemann

21 окт 2017 : 		 Видео с выступления SATYRICON

19 окт 2017 : 		 Новое видео SATYRICON

5 окт 2017 : 		 Вокалист SATYRICON: «Мы хотим добить альбом кавер-версий»

27 сен 2017 : 		 Видео полного выступления SATYRICON
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новый альбом SATYRICON выйдет в мае



zoom
SATYRICON опубликовали следующее сообщение:

«Мы рады подтвердить, что впервые за пять лет вернемся на сцену летом 2024 года. Мы сосредоточимся на европейских фестивалях и пока не планируем гастролей за их пределами.

В настоящее время мы работаем над новым альбомом, релиз которого запланирован на май 2024 года.

Художественная выставка и альбом "Satyricon & Munch" были чрезвычайно насыщенным и всепоглощающим проектом, но теперь это уже история, и мы работаем над новыми проектами за плотно закрытыми дверями уже почти год. Мы рады, что скоро сможем поделиться с вами результатами.

Мы с нетерпением ждем возможности исполнить для вас как совершенно новые, так и старые песни, и вновь услышать, как вы поете, кричите и скандируете, как подобает армии, которой вы являетесь.

Мы опубликуем все даты выступлений, как только они будут подтверждены и одобрены для публикации. Это будет здорово!»




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 138

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом