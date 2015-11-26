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Satyricon

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13 май 2021 : 		 SATYRICON «будут инновационными и креативными» на новом альбоме

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20 авг 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления SATYRICON

21 янв 2018 : 		 SATYRICON, ENSLAVED, HELHEIM номинированы на Spellemann

21 окт 2017 : 		 Видео с выступления SATYRICON

19 окт 2017 : 		 Новое видео SATYRICON

5 окт 2017 : 		 Вокалист SATYRICON: «Мы хотим добить альбом кавер-версий»

27 сен 2017 : 		 Видео полного выступления SATYRICON

21 сен 2017 : 		 Концерт SATYRICON в прямом эфире

16 сен 2017 : 		 Новая песня SATYRICON

8 сен 2017 : 		 Вокалист SATYRICON о здоровье

11 авг 2017 : 		 Видео с текстом от SATYRICON

1 авг 2017 : 		 Трек-лист нового альбома SATYRICON

12 июл 2017 : 		 Обложка нового альбома SATYRICON

15 май 2017 : 		 Барабанщик SATYRICON о новом альбоме

10 май 2017 : 		 SATYRICON на NAPALM RECORDS
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Барабанщик SATYRICON — о веганстве



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В рамках недавнего интервью для "Heavy Demons барабанщик SATYRICON Kjetil-Vidar "Frost" Haraldstad рассказал о пользе веганства:

«Это связано с тем, что полезно для моего здоровья и, в свою очередь, что полезно для меня как барабанщика. Потому что с годами я всё больше и больше понимаю, что всё, что вы делаете, отражается и на вашей работе. Поскольку то, чем я занимаюсь, очень сильно связано с физическими нагрузками, мне, в сущности, нужно иметь немного мышления спортсмена, чтобы делать всё, что в моих силах. Мне приходится обращать внимание на многие из тех вещей, которые делают спортсмены. Я никогда не считал, что моя работа из разряда спортивных дисциплин, потому что иначе это бы снизило уровень, но какой-то элемент спорта в ней, безусловно, присутствует. И это также означает, что я должен немного мыслить и поступать так, как мыслил бы и поступал спортсмен. А спортсмены много думают о питании — они думают о том, что они пьют и едят.

В какой-то момент я понял, что растительная пища делает тело более счастливым. Это очень просто. Если я ем пищу на основе мяса, мне потребуется серьёзное время, чтобы ее переварить. В это время я буду чувствовать себя не очень энергичным, буду чувствовать себя немного уставшим и, возможно, сонным. И я обнаружил, что так часто бывает — я на самом деле этого не хочу. То есть если я иду на репетицию, но при этом, возможно, голоден, то я должен что-то съесть, чтобы дотянуть до конца. Но с другой стороны, я должен стараться не есть то, что тяжело переваривается, а это означает по сути, что любой вид мяса исключается. И у меня было очень много открытий, когда я ел растительную пищу, я мог просто сесть за барабанную установку и начать играть; мне не нужно было много времени, чтобы переварить пищу или отдохнуть между репетициями, или что-то ещё в таком духе. Это и подсказало мне, что, похоже, организм реагирует на растительную пищу определённым образом, чего он не делает, когда я ем мясо, и наоборот. И по мере того, как я делал эти открытия, я стал больше интересоваться тем, как получить хорошие источники энергии, не употребляя мяса.

Естественно, поскольку вы занимаетесь чем-то достаточно тяжёлым физически, вам нужно некоторое количество белков и различных видов питательных веществ, иначе вас будет практически постоянно одолевать усталость. И на самом деле было время, когда я потерял довольно много в весе и испытывал сильную усталость. Поэтому мне пришлось научиться всем тем хитростям, которые используют люди, занимающиеся спортом, но при этом придерживающиеся вегетарианства или веганства. Именно этому я всё ещё пытаюсь научиться. Но я становлюсь лучше в этом деле, и я обнаружил, что есть много вещей, которые вы можете есть, которые могут дать вам ту энергию, что нужна, и дадут вам все необходимые компоненты — то есть белки — вы получите различные углеводы и витамины, которые вам нужны, и всё это без каких-либо проблем».

SATYRICON





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Dead Count


15 май 2021, 14:09		На превью новости выглядит как Гленн Бентон в 1995-ом.)

Orthodox


15 май 2021, 15:53		Барабанщики 60-80-х: "Ща наверну стейков под вискарь и запишу с группой очередной платиновый альбом!"
Барабанщики 2010-20х - "Пук-среньк, сейчас съем котлетку из брокколи на пару, запью морковным смузи и пойду дальше ныть в интернетик про угнетение в мире, чёрныежизниважны и ЛГБТ..."

Санчез


15 май 2021, 16:07
Orthodox, хорош, порадовал
жалко щас прибежит Kircore'ов и обосрет п овсем фронтам


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