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SATYRICON где-то в середине процесса



Вокалист SATYRICON Sigurd "Satyr" Wongraven в рамках недавнего интервью рассказал о том, в каком состоянии работа над новым материалом:



«Я бы сказал, что мы находимся на середине пути. Когда работаешь над подобными проектами, это сложно, потому что, по крайней мере, что касается меня, я сочиняю гораздо больше, чем использую в итоге. Пожалуй, я пишу в три раза больше того, что входит в альбом. И ещё я знаю, что когда вы находитесь на первой стадии такого процесса, то очень часто обнаруживаете, что то, что вы делаете в самом начале, во что вы твёрдо верите и в чём вы абсолютно уверены, что это будет очень важной частью записи, в итоге не используется вообще. И тогда какая-то часть, в которой вы не уверены и, вероятно, думаете, что в конечном итоге не будете её использовать, становится очень важной частью записи, потому что внезапно по стечению каких-то обстоятельств вам приходит в голову какая-то идея, которая выводит эту идею на совершенно новый уровень, который вы раньше не могли себе представить, и тогда то, что казалось вероятным кандидатом на то, чтобы быть отброшенным, становится неотъемлемой частью записи. И тогда, возможно, что-то другое, что, как вы думали, будет одним из самых значительных музыкальных произведений на вашей пластинке, никуда не вписывается, и вы просто пропускаете всё то, что у вас есть, и попросту никак не используете. Мы ещё не зашли так далеко в этом процессе, но я знаю по своему опыту, что рано или поздно подобное произойдёт, и тогда мы увидим, отнимет ли это у нас много времени, или кусочки и фрагменты встанут на свои места без лишних хлопот и сопротивления.



Самое необычное в данном случае то, что я работаю не совсем так, как привык, потому что я привык сочинять дома, в репетиционной студии или в труднодоступных местах, таких как хижины в горах и тому подобное. Но это именно тот тип пластинки, когда я понял, что хотя я могу реализовать некоторые идеи в обычных условиях, я считаю, что эту пластинку лучше сочинять преимущественно в студии по той причине, что я работаю над многими вещами, которые невозможно подготовить так, как вы бы подготовили барабаны, бас, гитару и вокал».







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