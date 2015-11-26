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SATYRICON «будут инновационными и креативными» на новом альбоме



Барабанщик SATYRICON Kjetil-Vidar "Frost" Haraldstad в программе "Heavy Demons" подтвердил, что группа работает над новым материалом:



«В 2022 году совершенно точно будет новый альбом. И мы продолжим быть непредсказуемыми, инновационными и креативными, я надеюсь. Этот огонь никогда не угасал внутри нас — он по-прежнему пылает. Мы движемся вперёд и продолжаем эволюционировать!»







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