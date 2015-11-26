Барабанщик SATYRICON: «Ощущение, что американцы специально не пускают европейские группы»
В рамках интервью с барабанщиком SATYRICON Kjetil-Vidar "Frost" Haraldstad'ом, которое было сделано перед выступлением на Hellfest 2018, он рассказал о решении группы не выступать в США:
«У нас не будет больше обычных клубных туров. Это нелепо, сколько бюрократической работы. То, что вы должны задокументировать как европейская группа, едущая в США сейчас, выходит за рамки разумного. Похоже, что американские власти пытаются помешать европейским группам поехать в США. Они говорят: "Наймите американских музыкантов. Пригласите вокалиста и наймите остальных". Это просто странно, я не могу подобрать для этого лучшего слова. И никто из тех, с кем я разговаривал, — даже сами американцы — не понимает очень проблематичного процесса. Ты должен работать целый год, чтобы спланировать четырёхнедельный тур, и ты даже не знаешь, сможешь ли ты на самом деле сделать это, вовремя оформить бумаги и т.д. и т.п. Так что весь процесс просто сводит на нет удовольствие от будущих концертов».
По его словам, решение больше не посещать США в качестве хедлайнеров было вполне логичным:
«То, что мы испытали, привело к единственному решению, которое мы можем принимать. Я к тому, что всего лишь одна мысль о том, чтобы снова начать такой процесс, заставляет просто отказаться от всего здесь и сейчас, потому что так быть просто не должно. Должно быть и немного удовольствия, это должно быть связано с музыкой. Нам всё ещё нравится этим заниматься, но когда более 99 процентов того, что ты делаешь, это просто бюрократическая работа, тогда это какая-то хрень и ничего более. Однако это было крутое турне; я рад, что нам удалось устроить этот [последний тур по США]... Там всё ещё круто выступать, и концерты вроде тех, что у нас были в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, а также в Монреале в Канаде, — они были просто фантастическими. И вообще, должен сказать, везде, куда мы приезжали, у нас был очень хороший приём... Мы уже привыкли к большому количеству зрителей, но я должен заметить, что всё равно случившееся превзошло все наши ожидания».
Evil3062
resurgamresponses
olly71
kircore
Ilsingore
Во-первых да, в США визовая бюрократия специфическая, для получения т.н. "Perfomance Visa", позволяющей давать коммерческие концерты на территории страны, нужно предоставить энное количество бумажек, например контрактов с местными залами и концертными агентствами, т.к. американским погранцам по барабану что группа играет, в каком стиле и они не обязаны предоставлять каждому Васе с баяном концертную визу, чтобы он играл в переходах метро. Поэтому и спрашивают, что там за музыканты такие, и где контракты в подтверждение, что едут не в переходы.
Если неохота самим заморачиваться с этими вопросами, букинговые агентства в помощь. Почему нельзя ими пользоваться?
Ну и во-вторых, у Фроста это личное - он давно и прочно у США в черном списке на визу за какие-то труЪ дела молодости, все туры что Satyricon, что 1349 в США проходили без него.
Starbreaker
Helloween ездили с гастролями в США и в 2018, и в 2016, и в 2013, и в 2008, в общем - почти в каждом туре за "последние двадцать пять лет".
Running Wild при этом вообще никогда не гастролировали в США за всю их историю, кроме одного выезда аж в доисторическом 1986.
Так что, да, Олли, "ты когда-нибудь прекратишь писать хуергу на этом сайте" (с) ?))
resurgamresponses
а где менеджмент? музыканту то в принципе это должно быть пох.
resurgamresponses
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