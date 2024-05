Басист ANTHRAX в SATYRICON

сегодня



SATYRICON опубликовали следующее сообщение:



«В штаб-квартире SATYRICON ежедневно дым коромыслом. На следующей неделе мы снова запустим двигатель, начав со Sweden Rock и Mystic Festival. Затем мы отправимся на Hellfest, Tons Of Rock, ARTmania Festival, Grieghallen/Beyond The Gates (две ночи подряд), Brutal Assault, Hellsinki Metal Festival, Alcatraz Festival, Bloodstock Open Air и, наконец, Næstved Metal Fest. В ноябре мы приедем в Латинскую Америку.



Как вы можете себе представить, мы с нетерпением ждем возможности снова увидеть всех ультрас SATYRICON по всему миру.



Если мы играем не рядом с вами, возможно, вы приедете к нам, а если нет, то мы встретимся когда-нибудь позже. Это будет ОФИГЕННОЕ лето!»





