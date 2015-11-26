Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DAVID ELLEFSON знал об увольнении из MEGADETH за десять дней... 45
*Гитарист GOJIRA: «Не ели бы животных — не было бы пандемии» 37
*Басовые партии DAVID'a ELLEFSON'a не появятся на новом альбо... 24
*Новое видео KK'S PRIEST 24
*Видео с текстом от HELLOWEEN 17
[= ||| все новости группы



*

Satyricon

*



22 июн 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления SATYRICON

21 май 2021 : 		 SATYRICON где-то в середине процесса

15 май 2021 : 		 Барабанщик SATYRICON — о веганстве

13 май 2021 : 		 SATYRICON «будут инновационными и креативными» на новом альбоме

4 апр 2021 : 		 Барабанщик SATYRICON: «Ощущение, что американцы специально не пускают европейские группы»

5 мар 2021 : 		 SATYRICON работают над новым материалом

23 янв 2021 : 		 SATYRICON ремастируют первые альбомы

18 июл 2020 : 		 Вокалист SATYRICON продал 90% винного бизнеса

6 янв 2020 : 		 У басиста SATYRICON рак

2 янв 2020 : 		 FROST о SATYR'е: «Он стал одним из величайших композиторов в блэк-металле»

21 дек 2019 : 		 Трейлер переиздания SATYRICON

16 окт 2019 : 		 SATYRICON переиздадут "Rebel Extravaganza"

1 фев 2019 : 		 SATYRICON целиком сыграют альбом 1999 года

19 сен 2018 : 		 Барабанщик SATYRICON считает, что будущее за строгим вегетарианством

20 авг 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления SATYRICON

21 янв 2018 : 		 SATYRICON, ENSLAVED, HELHEIM номинированы на Spellemann

21 окт 2017 : 		 Видео с выступления SATYRICON

19 окт 2017 : 		 Новое видео SATYRICON

5 окт 2017 : 		 Вокалист SATYRICON: «Мы хотим добить альбом кавер-версий»

27 сен 2017 : 		 Видео полного выступления SATYRICON

21 сен 2017 : 		 Концерт SATYRICON в прямом эфире

16 сен 2017 : 		 Новая песня SATYRICON

8 сен 2017 : 		 Вокалист SATYRICON о здоровье

11 авг 2017 : 		 Видео с текстом от SATYRICON

1 авг 2017 : 		 Трек-лист нового альбома SATYRICON

12 июл 2017 : 		 Обложка нового альбома SATYRICON
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Профессиональное видео с выступления SATYRICON



*
zoom
*
* *
Профессиональное видео с выступления SATYRICON , которое состоялось в рамках Hellfest 2015, доступно для просмотра ниже:

"The Rite of Our Cross"
"Our World, It Rumbles Tonight"
"Now, Diabolical"
"Black Crow on a Tombstone"
"Filthgrinder"
"With Ravenous Hunger"
"Nekrohaven"
"The Pentagram Burns"
"Mother North"
"K.I.N.G."

SATYRICON - Complete Pro-Shot Performance From Hellfest 2015 Streaming



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 142

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом