11 июн 2022



Новый альбом SATYRICON доступен для прослушивания



В уникальном сотрудничестве со всемирно известным музеем MUNCH в Осло, Норвегия, SATYRICON создали музыкальную композицию в формате альбома под названием Satyricon & Munch, которая теперь доступна на всех цифровых платформах! Альбом также доступен для предварительного заказа в физических форматах.



Новая музыка, созданная вдохновителем SATYRICON Satyr, написана в форме так называемого музыкального произведения, она длится 56 минут и выходит за рамки любых жанровых барьеров. Хотя музыка была написана для художественной выставки, она обладает достаточной эмоциональной глубиной, чтобы восприниматься в любой обстановке за пределами выставочного зала. Новая, поразительная и получившая признание критиков одноименная художественная выставка экспонируется в музее MUNCH в Осло до 28 августа 2022 года.







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