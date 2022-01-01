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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 49
*Профессиональное видео с выступления SODOM 38
*Клип EUROPE набрал миллиард 26
*THE HALO EFFECT не стремились подражать IN FLAMES 11
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Satyricon

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|||| 11 июн 2022

Новый альбом SATYRICON доступен для прослушивания



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В уникальном сотрудничестве со всемирно известным музеем MUNCH в Осло, Норвегия, SATYRICON создали музыкальную композицию в формате альбома под названием Satyricon & Munch, которая теперь доступна на всех цифровых платформах! Альбом также доступен для предварительного заказа в физических форматах.

Новая музыка, созданная вдохновителем SATYRICON Satyr, написана в форме так называемого музыкального произведения, она длится 56 минут и выходит за рамки любых жанровых барьеров. Хотя музыка была написана для художественной выставки, она обладает достаточной эмоциональной глубиной, чтобы восприниматься в любой обстановке за пределами выставочного зала. Новая, поразительная и получившая признание критиков одноименная художественная выставка экспонируется в музее MUNCH в Осло до 28 августа 2022 года.




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