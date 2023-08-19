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Satyricon

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Новый альбом SATYRICON весной/летом 2024



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Sigurd "Satyr" Wongraven сообщил в своем аккаунте в Ин-сто-грамме:

«Возвращаемся к работе с @satyriconofficial после небольшого летнего перерыва. Мы продолжаем работать над новым альбомом, который будет готов весной/летом следующего года»




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19 авг 2023
gravitgroove
Да можно прям с этой фоткой в качестве обложки и назыанием альбома "по волнам молодости вдоль вечных фьердов"
Like!1
19 авг 2023
f
freeze2
Думаю отличная работа выдет, пока что ни разу не промахнулись

просмотров: 583

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