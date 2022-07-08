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Satyricon

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8 июл 2022 : 		 SAMOTH пришел к SATYR'y

11 июн 2022 : 		 Новый альбом SATYRICON доступен для прослушивания

11 авг 2021 : 		 Вино вокалиста SATYRICON самое популярное в Норвегии

22 июн 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления SATYRICON

21 май 2021 : 		 SATYRICON где-то в середине процесса

15 май 2021 : 		 Барабанщик SATYRICON — о веганстве

13 май 2021 : 		 SATYRICON «будут инновационными и креативными» на новом альбоме

4 апр 2021 : 		 Барабанщик SATYRICON: «Ощущение, что американцы специально не пускают европейские группы»

5 мар 2021 : 		 SATYRICON работают над новым материалом

23 янв 2021 : 		 SATYRICON ремастируют первые альбомы

18 июл 2020 : 		 Вокалист SATYRICON продал 90% винного бизнеса

6 янв 2020 : 		 У басиста SATYRICON рак

2 янв 2020 : 		 FROST о SATYR'е: «Он стал одним из величайших композиторов в блэк-металле»

21 дек 2019 : 		 Трейлер переиздания SATYRICON

16 окт 2019 : 		 SATYRICON переиздадут "Rebel Extravaganza"

1 фев 2019 : 		 SATYRICON целиком сыграют альбом 1999 года

19 сен 2018 : 		 Барабанщик SATYRICON считает, что будущее за строгим вегетарианством

20 авг 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления SATYRICON

21 янв 2018 : 		 SATYRICON, ENSLAVED, HELHEIM номинированы на Spellemann

21 окт 2017 : 		 Видео с выступления SATYRICON

19 окт 2017 : 		 Новое видео SATYRICON

5 окт 2017 : 		 Вокалист SATYRICON: «Мы хотим добить альбом кавер-версий»

27 сен 2017 : 		 Видео полного выступления SATYRICON

21 сен 2017 : 		 Концерт SATYRICON в прямом эфире

16 сен 2017 : 		 Новая песня SATYRICON

8 сен 2017 : 		 Вокалист SATYRICON о здоровье
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SAMOTH пришел к SATYR'y



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SAMOTH недавно посетил выставку SATYR'a "Satyricon & Munch", где было сделано совместное фото.

EMPEROR's SAMOTH Visits




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8 июл 2022
gravitgroove
Самый крутой ритм гитарист блэк метала норвежской сцены посетил выставку самого делового человека в жанре.
Лучше бы сделали что-то вместе. The Shadowthrone - лучшая работа до сих пор. Очень жаль, что Хауген присел тогда на зону, особенно когда читаешь, какие у этих двух планы были по поводу Satyricon и что он собирался стать постоянным и равноправным, по части творческого процесса, участником группы.
Like!1
8 июл 2022
D
Dichlofos
"SAMOTH пришел к SATYR'y" - звучит как начало анекдота.
Like!2

просмотров: 681

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