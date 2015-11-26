11 авг 2021



Вино вокалиста SATYRICON самое популярное в Норвегии



Wongraven Morgenstern Riesling, производимое кампанией вокалиста SATYRICON Sigurd "Satyr" Wongraven, Wongraven Wines, признано самым популярным в Норвегии.



«Это очень значимый для меня день! Wongraven Morgenstern Riesling теперь официально является самым продаваемым вином в стране. Независимо от того, белое, красное, игристое, из этого винограда, того винограда, страны, цены и т.д. и т.п. Оно — номер один. Точка.



Поздравляю всех, кто помог мне сделать вино такого качества и заставил других поверить в то, во что верим мы. Мы делаем то, что нравится нам самим, и надеемся, что это понравится и другим! Вот так все просто.



Спасибо всем любителям вина, которые верят в то, что я делаю, и за вашу постоянную поддержку. Это потрясающее событие! #wongravenwines #wongraven #morgenstern #riesling #pfalz #germany»













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