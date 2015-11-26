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Satyricon

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11 авг 2021 : 		 Вино вокалиста SATYRICON самое популярное в Норвегии

22 июн 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления SATYRICON

21 май 2021 : 		 SATYRICON где-то в середине процесса

15 май 2021 : 		 Барабанщик SATYRICON — о веганстве

13 май 2021 : 		 SATYRICON «будут инновационными и креативными» на новом альбоме

4 апр 2021 : 		 Барабанщик SATYRICON: «Ощущение, что американцы специально не пускают европейские группы»

5 мар 2021 : 		 SATYRICON работают над новым материалом

23 янв 2021 : 		 SATYRICON ремастируют первые альбомы

18 июл 2020 : 		 Вокалист SATYRICON продал 90% винного бизнеса

6 янв 2020 : 		 У басиста SATYRICON рак

2 янв 2020 : 		 FROST о SATYR'е: «Он стал одним из величайших композиторов в блэк-металле»

21 дек 2019 : 		 Трейлер переиздания SATYRICON

16 окт 2019 : 		 SATYRICON переиздадут "Rebel Extravaganza"

1 фев 2019 : 		 SATYRICON целиком сыграют альбом 1999 года

19 сен 2018 : 		 Барабанщик SATYRICON считает, что будущее за строгим вегетарианством

20 авг 2018 : 		 Профессиональное видео полного выступления SATYRICON

21 янв 2018 : 		 SATYRICON, ENSLAVED, HELHEIM номинированы на Spellemann

21 окт 2017 : 		 Видео с выступления SATYRICON

19 окт 2017 : 		 Новое видео SATYRICON

5 окт 2017 : 		 Вокалист SATYRICON: «Мы хотим добить альбом кавер-версий»

27 сен 2017 : 		 Видео полного выступления SATYRICON

21 сен 2017 : 		 Концерт SATYRICON в прямом эфире

16 сен 2017 : 		 Новая песня SATYRICON

8 сен 2017 : 		 Вокалист SATYRICON о здоровье

11 авг 2017 : 		 Видео с текстом от SATYRICON

1 авг 2017 : 		 Трек-лист нового альбома SATYRICON
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|||| 11 авг 2021

Вино вокалиста SATYRICON самое популярное в Норвегии



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Wongraven Morgenstern Riesling, производимое кампанией вокалиста SATYRICON Sigurd "Satyr" Wongraven, Wongraven Wines, признано самым популярным в Норвегии.

«Это очень значимый для меня день! Wongraven Morgenstern Riesling теперь официально является самым продаваемым вином в стране. Независимо от того, белое, красное, игристое, из этого винограда, того винограда, страны, цены и т.д. и т.п. Оно — номер один. Точка.

Поздравляю всех, кто помог мне сделать вино такого качества и заставил других поверить в то, во что верим мы. Мы делаем то, что нравится нам самим, и надеемся, что это понравится и другим! Вот так все просто.

Спасибо всем любителям вина, которые верят в то, что я делаю, и за вашу постоянную поддержку. Это потрясающее событие! #wongravenwines #wongraven #morgenstern #riesling #pfalz #germany»

SATYRICON Frontman Has Best-Selling Wine In Norway





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КомментарииСкрыть/показать 7 )

Санчез


11 авг 2021, 22:02		А как же алкашка от ГААЛА???

overgrin


11 авг 2021, 22:17		чушь

Sw0Rn


11 авг 2021, 22:55		Браво! Браво!

Hellg


11 авг 2021, 23:07		Спасибо Моргенштерну

VAMPCUT


12 авг 2021, 01:05		Может в Красно-Белое завезут... Отведаем

Evil3062


12 авг 2021, 09:54		"Спасибо Моргенштерну" а он тут причем??? неужели рассказывал как им прбухивал?

Hellg


12 авг 2021, 11:00		Wongraven Morgenstern Riesling - название продукта.


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