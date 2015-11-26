Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик ATTILA подозревается в анальном изнасиловании 40
*Лидер DESTRUCTION: «Не хочу, чтобы металл стал новой хипстер... 40
*Новое видео U.D.O. 37
*SCORPIONS «добились больших успехов» с новым альбомом во вре... 22
*Бивис и Баттхед возвращаются! 22
[= ||| все новости группы



*

Enslaved

*



10 июл 2020 : 		 Новое видео ENSLAVED

22 май 2020 : 		 Новое видео ENSLAVED

10 апр 2020 : 		 ENSLAVED о названии нового альбома

25 мар 2020 : 		 Новый альбом ENSLAVED выйдет осенью

5 дек 2019 : 		 ENSLAVED отправились в студию

27 ноя 2019 : 		 ENSLAVED остались на NUCLEAR BLAST

23 окт 2018 : 		 Вокалист ENSLAVED о сериале «Викинги»: «Он просто ужасен!»

4 фев 2018 : 		 Переиздание ENSLAVED выйдет весной

17 окт 2017 : 		 Трейлер нового альбома ENSLAVED

13 окт 2017 : 		 Трейлер нового альбома ENSLAVED

7 окт 2017 : 		 Новое видео ENSLAVED

29 сен 2017 : 		 Трейлер нового альбома ENSLAVED

25 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома ENSLAVED

12 авг 2017 : 		 Новое видео ENSLAVED

7 авг 2017 : 		 Новый альбом ENSLAVED выйдет осенью

5 июл 2017 : 		 ENSLAVED завершили работу над альбомом

24 май 2017 : 		 ENSLAVED завершили запись

10 май 2017 : 		 Концертный трек ENSLAVED

20 апр 2017 : 		 ENSLAVED отправились записывать новый альбом

5 апр 2017 : 		 Рассказ о концертном релизе ENSLAVED

22 мар 2017 : 		 ENSLAVED выпустят концерт на виниле

16 дек 2016 : 		 ENSLAVED расстались с клавишником

26 окт 2016 : 		 Трек из новой компиляции ENSLAVED

16 окт 2016 : 		 ENSLAVED отыграют три специальных концерта

14 сен 2016 : 		 Дебютный альбом ENSLAVED выйдет на виниле

8 сен 2016 : 		 Компиляция ENSLAVED выйдет осенью
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео ENSLAVED



*
zoom
*
* *
"Jettegryta",новое видео группы ENSLAVED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Utgard", выходящего осенью на Nuclear Blast.

Трек-лист:

01. Fires In The Dark

02. Jettegryta

03. Sequence

04. Homebound

05. Utgardr

06. Urjotun

07. Flight Of Thought And Memory

08. Storms Of Utgard

09. Distant Seasons

Watch ENSLAVED's Music Video For New Single 'Jettegryta'








Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 177

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом