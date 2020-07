сегодня



Новое видео ENSLAVED



"Jettegryta",новое видео группы ENSLAVED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Utgard", выходящего осенью на Nuclear Blast.



Трек-лист:



01. Fires In The Dark



02. Jettegryta



03. Sequence



04. Homebound



05. Utgardr



06. Urjotun



07. Flight Of Thought And Memory



08. Storms Of Utgard



09. Distant Seasons



















