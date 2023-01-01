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*Новое видео группы METALLICA 61
*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 52
*TOBY KNAPP: «Блэк — музыка не для всех!» 39
*Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F... 38
*PANTERA отменили и в Австрии 19
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Enslaved

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26 янв 2023 : 		 Новое видео ENSLAVED

21 дек 2022 : 		 Концертное видео ENSLAVED

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25 авг 2022 : 		 Новое видео ENSLAVED

23 мар 2022 : 		 Новое видео ENSLAVED

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5 сен 2021 : 		 Участники ENSLAVED выпускают ЕР

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28 июн 2021 : 		 Концертное видео ENSLAVED

17 июн 2021 : 		 Концертное видео ENSLAVED

31 май 2021 : 		 Концертное видео ENSLAVED

7 май 2021 : 		 Концертное видео ENSLAVED

17 апр 2021 : 		 Новый релиз ENSLAVED выйдет летом

18 дек 2020 : 		 ENSLAVED сообщают из тура

9 дек 2020 : 		 История ENSLAVED на местном ТВ

27 ноя 2020 : 		 Новый стрим от ENSLAVED

16 сен 2020 : 		 Трейлер нового альбома ENSLAVED

10 сен 2020 : 		 Трейлер нового альбома ENSLAVED

3 сен 2020 : 		 Трейлер нового альбома ENSLAVED

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22 май 2020 : 		 Новое видео ENSLAVED

10 апр 2020 : 		 ENSLAVED о названии нового альбома

25 мар 2020 : 		 Новый альбом ENSLAVED выйдет осенью
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Новое видео ENSLAVED



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Forest Dweller, новое видео группы ENSLAVED, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Heimdal, выход которого намечен на третье марта.




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