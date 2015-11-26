Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD — о дебютном альбоме FIGHT 101
*ROB HALFORD: «Он был и будет нашим членом!» 75
*ROB HALFORD: «Металлисты — особенные!» 55
*METALLICA почти месяц занята сочинением 50
*Лидер PAIN/HYPOCRISY уходит из LINDEMANN 47
[= ||| все новости группы



*

Enslaved

*



27 ноя 2020 : 		 Новый стрим от ENSLAVED

16 сен 2020 : 		 Трейлер нового альбома ENSLAVED

10 сен 2020 : 		 Трейлер нового альбома ENSLAVED

3 сен 2020 : 		 Трейлер нового альбома ENSLAVED

28 авг 2020 : 		 Новое видео ENSLAVED

10 июл 2020 : 		 Новое видео ENSLAVED

22 май 2020 : 		 Новое видео ENSLAVED

10 апр 2020 : 		 ENSLAVED о названии нового альбома

25 мар 2020 : 		 Новый альбом ENSLAVED выйдет осенью

5 дек 2019 : 		 ENSLAVED отправились в студию

27 ноя 2019 : 		 ENSLAVED остались на NUCLEAR BLAST

23 окт 2018 : 		 Вокалист ENSLAVED о сериале «Викинги»: «Он просто ужасен!»

4 фев 2018 : 		 Переиздание ENSLAVED выйдет весной

17 окт 2017 : 		 Трейлер нового альбома ENSLAVED

13 окт 2017 : 		 Трейлер нового альбома ENSLAVED

7 окт 2017 : 		 Новое видео ENSLAVED

29 сен 2017 : 		 Трейлер нового альбома ENSLAVED

25 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома ENSLAVED

12 авг 2017 : 		 Новое видео ENSLAVED

7 авг 2017 : 		 Новый альбом ENSLAVED выйдет осенью

5 июл 2017 : 		 ENSLAVED завершили работу над альбомом

24 май 2017 : 		 ENSLAVED завершили запись

10 май 2017 : 		 Концертный трек ENSLAVED

20 апр 2017 : 		 ENSLAVED отправились записывать новый альбом

5 апр 2017 : 		 Рассказ о концертном релизе ENSLAVED

22 мар 2017 : 		 ENSLAVED выпустят концерт на виниле
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новый стрим от ENSLAVED



*
zoom
*
* *
ENSLAVED девятнадцатого декабря по этому адресу проведут стрим Winter Solstice.

ENSLAVED Announce Celebratory Winter Solstice Streamed Event



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 146

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом