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*SHARON OSBOURNE: «BRUCE DICKINSON — долбаный ушлёпок!» 27
*Лидер BEHEMOTH: «Не надо начинать» 19
*MOONSPELL отменили британский тур 11
*OZZY OSBOURNE: «Больше никакого BLACK SABBATH» 11
*Новое видео OBITUARY 10
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Enslaved

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18 ноя 2022 : 		 Новое видео ENSLAVED

25 авг 2022 : 		 Новое видео ENSLAVED

23 мар 2022 : 		 Новое видео ENSLAVED

15 дек 2021 : 		 Трейлер стрима ENSLAVED

1 дек 2021 : 		 ENSLAVED проведут стрим

2 окт 2021 : 		 Новое видео ENSLAVED

5 сен 2021 : 		 Участники ENSLAVED выпускают ЕР

6 авг 2021 : 		 Новое видео ENSLAVED

28 июн 2021 : 		 Концертное видео ENSLAVED

17 июн 2021 : 		 Концертное видео ENSLAVED

31 май 2021 : 		 Концертное видео ENSLAVED

7 май 2021 : 		 Концертное видео ENSLAVED

17 апр 2021 : 		 Новый релиз ENSLAVED выйдет летом

18 дек 2020 : 		 ENSLAVED сообщают из тура

9 дек 2020 : 		 История ENSLAVED на местном ТВ

27 ноя 2020 : 		 Новый стрим от ENSLAVED

16 сен 2020 : 		 Трейлер нового альбома ENSLAVED

10 сен 2020 : 		 Трейлер нового альбома ENSLAVED

3 сен 2020 : 		 Трейлер нового альбома ENSLAVED

28 авг 2020 : 		 Новое видео ENSLAVED

10 июл 2020 : 		 Новое видео ENSLAVED

22 май 2020 : 		 Новое видео ENSLAVED

10 апр 2020 : 		 ENSLAVED о названии нового альбома

25 мар 2020 : 		 Новый альбом ENSLAVED выйдет осенью

5 дек 2019 : 		 ENSLAVED отправились в студию

27 ноя 2019 : 		 ENSLAVED остались на NUCLEAR BLAST
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|||| 18 ноя 2022

Новое видео ENSLAVED



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Congelia, новое видео группы ENSLAVED, доступно для просмотра ниже.




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18 ноя 2022
gravitgroove
Уж слишком затянуто, а начало прям классное было.
19 ноя 2022
B
Barmaley71
не, все восемь минут на одном дыхании!

просмотров: 1114

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