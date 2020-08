сегодня



Новое видео ENSLAVED



"Jettegryta", новое видео группы ENSLAVED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Utgard, выходящего второго октября на Nuclear Blast в следующих вариантах:



- CD jewel case (available with signed insert from Recordstore.co.uk)

- Limited Edition Black Vinyl (available with signed insert from Recordstore.co.uk)

- Limited Edition Grey Vinyl (300 copies)

- Limited Edition Blue Vinyl (300 copies)

- Limited Edition UK Exclusive Transparent Green Vinyl (300 copies + available with signed insert from Recordstore.co.uk)



Трек-лист:



"Fires In The Dark"

"Jettegryta"

"Sequence"

"Homebound"

"Utgardr"

"Urjotun"

"Flight Of Thought And Memory"

"Storms Of Utgard"

"Distant Seasons"







