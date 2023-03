сегодня



Видео с текстом от ENSLAVED



ENSLAVED опубликовали официальное видео с текстом на песню "The Eternal Sea", которая взята из альбома Heimdal, доступного в следующих вариантах:



- CD

- Limited edition digipack CD (inc. Bonus Track) + Blu-Ray*

- 2LP vinyl gatefold - black

- 2LP vinyl gatefold - white + black marble (Nuclear Blast Excl.)

- 2LP vinyl gatefold - white + green marble (Nuclear Blast + Selected Retailers)

- 2LP vinyl gatefold - blue + white marble (UK Retail + EMP)

- 2LP vinyl gatefold - white (USA Revolver Excl.)

- 2LP vinyl gatefold (inc. Bonus Track) + Blu-Ray - crystal clear w/ black marble (Nuclear Blast Excl.)*

- 2LP vinyl gatefold (inc. Bonus Track) + Blu-Ray - clear w/ black + gold marble (Band Excl.)*



Трек-лист:



"Behind The Mirror"

"Congelia"

"Forest Dweller"

"Kingdom"

"The Eternal Sea"

"Caravans To The Outer Worlds"

"Gangandi" (Bonus Track)*

"Heimdal"







просмотров: 165