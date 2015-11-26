Ôðàçà, èìÿ ãðóïïû
Ãðóïïû â ñòèëå
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Äàòà :
ñ
ïî
Íîâûé àëüáîì IRON MAIDEN äîñòóïåí äëÿ ïðîñëóøèâàíèÿ
139
Ìîäåëü ñ îáëîæêè àëüáîìà NIRVANA ïîäàëà â ñóä çà äåòñêóþ ïîð...
62
Âîêàëèñò NAPALM DEATH — î âåãàíñòâå
60
Ëèäåð MINISTRY: «Äàâàéòå íà÷èñòîòó: ýòî âîéíà, è ðóññêèå å¸ ...
45
Íîâîå âèäåî SABATON
26
âñå íîâîñòè ãðóïïû
Enslaved
Íîðâåãèÿ
Black Metal
Extreme Metal
Progressive Metal
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Myspace:
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5 ñåí 2021
:
Ó÷àñòíèêè ENSLAVED âûïóñêàþò ÅÐ
6 àâã 2021
:
Íîâîå âèäåî ENSLAVED
28 èþí 2021
:
Êîíöåðòíîå âèäåî ENSLAVED
17 èþí 2021
:
Êîíöåðòíîå âèäåî ENSLAVED
31 ìàé 2021
:
Êîíöåðòíîå âèäåî ENSLAVED
7 ìàé 2021
:
Êîíöåðòíîå âèäåî ENSLAVED
17 àïð 2021
:
Íîâûé ðåëèç ENSLAVED âûéäåò ëåòîì
18 äåê 2020
:
ENSLAVED ñîîáùàþò èç òóðà
9 äåê 2020
:
Èñòîðèÿ ENSLAVED íà ìåñòíîì ÒÂ
27 íîÿ 2020
:
Íîâûé ñòðèì îò ENSLAVED
16 ñåí 2020
:
Òðåéëåð íîâîãî àëüáîìà ENSLAVED
10 ñåí 2020
:
Òðåéëåð íîâîãî àëüáîìà ENSLAVED
3 ñåí 2020
:
Òðåéëåð íîâîãî àëüáîìà ENSLAVED
28 àâã 2020
:
Íîâîå âèäåî ENSLAVED
10 èþë 2020
:
Íîâîå âèäåî ENSLAVED
22 ìàé 2020
:
Íîâîå âèäåî ENSLAVED
10 àïð 2020
:
ENSLAVED î íàçâàíèè íîâîãî àëüáîìà
25 ìàð 2020
:
Íîâûé àëüáîì ENSLAVED âûéäåò îñåíüþ
5 äåê 2019
:
ENSLAVED îòïðàâèëèñü â ñòóäèþ
27 íîÿ 2019
:
ENSLAVED îñòàëèñü íà NUCLEAR BLAST
23 îêò 2018
:
Âîêàëèñò ENSLAVED î ñåðèàëå «Âèêèíãè»: «Îí ïðîñòî óæàñåí!»
4 ôåâ 2018
:
Ïåðåèçäàíèå ENSLAVED âûéäåò âåñíîé
17 îêò 2017
:
Òðåéëåð íîâîãî àëüáîìà ENSLAVED
13 îêò 2017
:
Òðåéëåð íîâîãî àëüáîìà ENSLAVED
7 îêò 2017
:
Íîâîå âèäåî ENSLAVED
29 ñåí 2017
:
Òðåéëåð íîâîãî àëüáîìà ENSLAVED
25 àâã 2017
:
Òðåéëåð íîâîãî àëüáîìà ENSLAVED
12 àâã 2017
:
Íîâîå âèäåî ENSLAVED
7 àâã 2017
:
Íîâûé àëüáîì ENSLAVED âûéäåò îñåíüþ
5 èþë 2017
:
ENSLAVED çàâåðøèëè ðàáîòó íàä àëüáîìîì
24 ìàé 2017
:
ENSLAVED çàâåðøèëè çàïèñü
10 ìàé 2017
:
Êîíöåðòíûé òðåê ENSLAVED
20 àïð 2017
:
ENSLAVED îòïðàâèëèñü çàïèñûâàòü íîâûé àëüáîì
5 àïð 2017
:
Ðàññêàç î êîíöåðòíîì ðåëèçå ENSLAVED
22 ìàð 2017
:
ENSLAVED âûïóñòÿò êîíöåðò íà âèíèëå
16 äåê 2016
:
ENSLAVED ðàññòàëèñü ñ êëàâèøíèêîì
26 îêò 2016
:
Òðåê èç íîâîé êîìïèëÿöèè ENSLAVED
16 îêò 2016
:
ENSLAVED îòûãðàþò òðè ñïåöèàëüíûõ êîíöåðòà
14 ñåí 2016
:
Äåáþòíûé àëüáîì ENSLAVED âûéäåò íà âèíèëå
8 ñåí 2016
:
Êîìïèëÿöèÿ ENSLAVED âûéäåò îñåíüþ
5 àâã 2016
:
Ôðàãìåíò ïåðåèçäàíèÿ ENSLAVED
20 èþí 2016
:
Ïðîôåññèîíàëüíîå âèäåî ïîëíîãî âûñòóïëåíèÿ ENSLAVED
15 èþí 2016
:
Âèíèë ENSLAVED âûéäåò â ñåíòÿáðå
27 ôåâ 2016
:
ENSLAVED îòìåòÿò þáèëåé
2 ìàð 2015
:
Íîâûé àëüáîì ENSLAVED äîñòóïåí äëÿ ïðîñëóøèâàíèÿ
27 ôåâ 2015
:
Âèäåî ñ òåêñòîì îò ENSLAVED
13 ôåâ 2015
:
Òðåéëåð íîâîãî àëüáîìà ENSLAVED
6 ôåâ 2015
:
Âèäåî ñ òåêñòîì îò ENSLAVED
23 ÿíâ 2015
:
Òðåéëåð íîâîãî àëüáîìà ENSLAVED
16 ÿíâ 2015
:
Íîâîå âèäåî ENSLAVED
15 äåê 2014
:
Îáëîæêà è òðåê-ëèñò íîâîãî àëüáîìà ENSLAVED
30 ñåí 2014
:
ENSLAVED ïðèñòóïèëè ê çàïèñè
27 àïð 2013
:
Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ ENSLAVED
19 ôåâ 2013
:
Èç-çà ìåòåëè ENSLAVED íå ñìîãëè îòûãðàòü êîíöåðò
18 äåê 2012
:
ENSLAVED ðàáîòàþò íàä êîíöåðòíûì DVD
18 îêò 2012
:
ENSLAVED èñïîëíèëè êàâåð-âåðñèþ LED ZEPPELIN
18 îêò 2012
:
Íîâîå âèäåî ENSLAVED
2 îêò 2012
:
Ñåìïëû íîâûõ ïåñåí ENSLAVED
22 ñåí 2012
:
Âèäåî ñ òåêñòîì îò ENSLAVED
17 ñåí 2012
:
Íîâàÿ ïåñíÿ ENSLAVED
12 ñåí 2012
:
Ðàññêàç î ñîçäàíèè îáëîæêè äëÿ íîâîãî àëüáîìà ENSLAVED
29 àâã 2012
:
Âèäåî ñ òåêñòîì îò ENSLAVED
21 àâã 2012
:
Òèçåð íîâîãî àëüáîìà ENSLAVED
8 àâã 2012
:
Íîâàÿ ïåñíÿ ENSLAVED
20 èþë 2012
:
Òðåê-ëèñò íîâîãî àëüáîìà ENSLAVED
11 èþë 2012
:
Îáëîæêà è íàçâàíèå íîâîãî àëüáîìà ENSLAVED
12 ìàé 2012
:
Ñåìïë íîâîé ïåñíè ENSLAVED
25 àïð 2012
:
ENSLAVED ïîäïèñàëè êîíòðàêò ñ Nuclear Blast Records
27 îêò 2011
:
ENSLAVED ïîëó÷àò ïî÷¸òíóþ íàãðàäó Íîðâåæñêîé àññîöèàöèè àðòèñòîâ è àâòîðîâ ïåñåí
23 îêò 2011
:
Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ ENSLAVED
25 èþë 2011
:
ENSLAVED âûïóñòÿò ìèíüîí íà SOULSELLER RECORDS
31 ìàé 2011
:
ENSLAVED èñïîëíèëè êàâåð-âåðñèè LED ZEPPELIN, KING CRIMSON
10 ìàé 2011
:
Íîâûé ÅÐ ENSLAVED
6 ìàð 2011
:
ENSLAVED ïîëó÷èëè íàãðàäó SPELLEMANN
21 íîÿ 2010
:
Âèäåî ñ êîíöåðòà ENSLAVED
8 íîÿ 2010
:
Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ ENSLAVED
27 îêò 2010
:
ENSLAVED íàçâàëè ïîáåäèòåëåé â âèäåîêîíêóðñå
19 àâã 2010
:
Ñåìïëû ñ íîâîãî àëüáîìà ENSLAVED
27 èþë 2010
:
Òðåê-ëèñò íîâîãî àëüáîìà ENSLAVED
19 èþë 2010
:
Îáëîæêà íîâîãî àëüáîìà ENSLAVED
15 èþë 2010
:
Íàçâàíèå è äàòà âûõîäà íîâîãî àëüáîìà ENSLAVED
25 ÿíâ 2010
:
ENSLAVED íà÷àëè çàïèñü íîâîãî àëüáîìà
5 ñåí 2009
:
Äåðåâÿííûé ÿùèê îò ENSLAVED
15 èþí 2009
:
ENSLAVED äåëÿòñÿ âïå÷àòëåíèÿìè î ïîñåùåíèè íîðâåæñêîãî ïîñîëüñòâà
26 ôåâ 2009
:
Äåáþòíûé àëüáîì ENSLAVED áóäåò ïåðåèçäàí
27 ÿíâ 2009
:
ENSLAVED âûèãðàëè íàãðàäó Spellemann
7 äåê 2008
:
ENSLAVED: âèäåî "The Watcher" â ñåòè
23 ñåí 2008
:
Íîâûé àëüáîì ENSLAVED â ñåòè
30 èþë 2008
:
Íîâûé àëüáîì ENSLAVED ìèêøèðîâàë JOE BARESSI
17 èþë 2008
:
ENSLAVED ïîäïèñàëèñü íà Indie Recordings
21 ìàé 2008
:
ENSLAVED óøëè ñ Tabu Recordings
29 íîÿ 2007
:
Ãàçåòà New York Times îòâåëà äëÿ ENSLAVED ìåñòî â êîëîíêå 'Arts'
18 èþí 2007
:
ENSLAVED: äîñòóïíî âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ íà ôåñòèâàëå Norwegian Wood
17 ôåâ 2007
:
ENSLAVED ïîëó÷èëè íîðâåæñêîå "GRAMMY" â êàòåãîðèè "Metal"
11 èþí 2006
:
Îïóáëèêîâàíî àóäèîèíòåðâüþ ñ Ivar'îì Bjørnson'îì (ENSLAVED)
4 èþí 2006
:
Îïóáëèêîâàí âèäåîêëèï ENSLAVED "Path To Vanir"
2 ìàé 2006
:
ENSLAVED ïëàíèðóþò ïðàçäíîâàíèå ïÿòíàäöàòèëåòèÿ ãðóïïû
1 ìàð 2006
:
ENSLAVED ñíÿëè äâà íîâûõ âèäåî
17 ôåâ 2006
:
ENSLAVED : â îæèäàíèè íîâîãî àëüáîìà ”Ruun”
8 ôåâ 2006
:
ENSLAVED: ïîäãîòîâêà ê âûïóñêó íîâîãî àëüáîìà.
10 ÿíâ 2006
:
ENSLAVED ïèøóò íîâûé ìàòåðèàë
4 ìàð 2005
:
ENSLAVED ïîëó÷èëè íîðâåæñêóþ GRAMMY
31 äåê 2002
:
Íîâîñòè îò ENSLAVED
23 îêò 2002
:
Íîâîñòè îò ENSLAVED
ñåãîäíÿ
Ó÷àñòíèêè
ENSLAVED
âûïóñêàþò ÅÐ
Ìóçûêàíòû ENSLAVED IVAR BJØRNSON & EINAR SELVIK îáúÿâèëè î âûïóñêå ÅÐ "Hardanger", êîòîðûé áóäåò äîñòóïåí â ñëåäóþùèõ âàðèàíòàõ:
- Black and Grey 12” vinyl with etched B-side
- Limited White and Green 12” vinyl with etched B-side – Online stores exclusive
- Digital
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andrey_paranoid
5 ñåí 2021, 14:29
Îòëè÷íî!
Òîëüêî ó÷àñòíèêè ENSLAVED è WARDRUNA!
resurgamresponses
5 ñåí 2021, 17:02
ïðèêîëüíî òî ÷òî íàïðàâëåíèå íà âèíèë
Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî
çàðåãèñòðèðîâàííûå
ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç
ñîöèàëüíûå ñåòè
(èêîíêè ââåðõó ñàéòà).
ïðîñìîòðîâ: 488
1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.
Åñëè âû íàøëè íà ýòîé ñòðàíèöå îøèáêó èëè åñòü êîììåíòàðèè è ïîæåëàíèÿ, òî
ñîîáùèòå íàì îá ýòîì
Íîâîñòè
Íîâîñòè ÑÍÃ
Âèäåî
Êîíöåðòû
Ðåïîðòàæè
Êîíêóðñû
Ãðóïïû
Ðåöåíçèè
Èíòåðâüþ
Ñòèëè
Ãðàôèêà
Êèíî
Ëèòåðàòóðà
Ññûëêè
Ôîðóì
Áëîãè
×àò
[
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Êîíòàêòû
andrey_paranoid
Òîëüêî ó÷àñòíèêè ENSLAVED è WARDRUNA!
resurgamresponses
Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).