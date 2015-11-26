Arts
 ENG
Search / Ïîèñê
LOGIN
  register

Ïîèñê ïî íîâîñòÿì O
Ôðàçà, èìÿ ãðóïïû
Ãðóïïû â ñòèëå
 
Ïîäñòèëü		  
Îñíîâíîé ñòèëü
Äàòà : ñ ïî  
Íîâîñòè
O <- TOP5 <-
*Íîâûé àëüáîì IRON MAIDEN äîñòóïåí äëÿ ïðîñëóøèâàíèÿ 139
*Ìîäåëü ñ îáëîæêè àëüáîìà NIRVANA ïîäàëà â ñóä çà äåòñêóþ ïîð... 62
*Âîêàëèñò NAPALM DEATH — î âåãàíñòâå 60
*Ëèäåð MINISTRY: «Äàâàéòå íà÷èñòîòó: ýòî âîéíà, è ðóññêèå å¸ ... 45
*Íîâîå âèäåî SABATON 26
[= ||| âñå íîâîñòè ãðóïïû



*

Enslaved

*



5 ñåí 2021 : 		 Ó÷àñòíèêè ENSLAVED âûïóñêàþò ÅÐ

6 àâã 2021 : 		 Íîâîå âèäåî ENSLAVED

28 èþí 2021 : 		 Êîíöåðòíîå âèäåî ENSLAVED

17 èþí 2021 : 		 Êîíöåðòíîå âèäåî ENSLAVED

31 ìàé 2021 : 		 Êîíöåðòíîå âèäåî ENSLAVED

7 ìàé 2021 : 		 Êîíöåðòíîå âèäåî ENSLAVED

17 àïð 2021 : 		 Íîâûé ðåëèç ENSLAVED âûéäåò ëåòîì

18 äåê 2020 : 		 ENSLAVED ñîîáùàþò èç òóðà

9 äåê 2020 : 		 Èñòîðèÿ ENSLAVED íà ìåñòíîì ÒÂ

27 íîÿ 2020 : 		 Íîâûé ñòðèì îò ENSLAVED

16 ñåí 2020 : 		 Òðåéëåð íîâîãî àëüáîìà ENSLAVED

10 ñåí 2020 : 		 Òðåéëåð íîâîãî àëüáîìà ENSLAVED

3 ñåí 2020 : 		 Òðåéëåð íîâîãî àëüáîìà ENSLAVED

28 àâã 2020 : 		 Íîâîå âèäåî ENSLAVED

10 èþë 2020 : 		 Íîâîå âèäåî ENSLAVED

22 ìàé 2020 : 		 Íîâîå âèäåî ENSLAVED

10 àïð 2020 : 		 ENSLAVED î íàçâàíèè íîâîãî àëüáîìà

25 ìàð 2020 : 		 Íîâûé àëüáîì ENSLAVED âûéäåò îñåíüþ

5 äåê 2019 : 		 ENSLAVED îòïðàâèëèñü â ñòóäèþ

27 íîÿ 2019 : 		 ENSLAVED îñòàëèñü íà NUCLEAR BLAST

23 îêò 2018 : 		 Âîêàëèñò ENSLAVED î ñåðèàëå «Âèêèíãè»: «Îí ïðîñòî óæàñåí!»

4 ôåâ 2018 : 		 Ïåðåèçäàíèå ENSLAVED âûéäåò âåñíîé

17 îêò 2017 : 		 Òðåéëåð íîâîãî àëüáîìà ENSLAVED

13 îêò 2017 : 		 Òðåéëåð íîâîãî àëüáîìà ENSLAVED

7 îêò 2017 : 		 Íîâîå âèäåî ENSLAVED

29 ñåí 2017 : 		 Òðåéëåð íîâîãî àëüáîìà ENSLAVED
Ïîêàçàòü äàëåå
| - |

|||| ñåãîäíÿ

Ó÷àñòíèêè ENSLAVED âûïóñêàþò ÅÐ



*
zoom
*
* *
Ìóçûêàíòû ENSLAVED IVAR BJØRNSON & EINAR SELVIK îáúÿâèëè î âûïóñêå ÅÐ "Hardanger", êîòîðûé áóäåò äîñòóïåí â ñëåäóþùèõ âàðèàíòàõ:

- Black and Grey 12” vinyl with etched B-side
- Limited White and Green 12” vinyl with etched B-side – Online stores exclusive
- Digital

ENSLAVEDâ€™s IVAR BJÃ˜RNSON & EINAR SELVIK Announce EP; SkuggsjÃ¡ Album To Be Reissued In November



Like!+3Dislike!-0


ÊîììåíòàðèèÑêðûòü/ïîêàçàòü 2 )

andrey_paranoid


5 ñåí 2021, 14:29		Îòëè÷íî!
Òîëüêî ó÷àñòíèêè ENSLAVED è WARDRUNA!

resurgamresponses


5 ñåí 2021, 17:02		ïðèêîëüíî òî ÷òî íàïðàâëåíèå íà âèíèë


Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).


ïðîñìîòðîâ: 488

||| =]
[=     =]
/\\Ââåðõ
Ðåéòèíã@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Åñëè âû íàøëè íà ýòîé ñòðàíèöå îøèáêó èëè åñòü êîììåíòàðèè è ïîæåëàíèÿ, òî ñîîáùèòå íàì îá ýòîì