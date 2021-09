Ó÷àñòíèêè ENSLAVED âûïóñêàþò ÅÐ

сегодн€



ћузыканты ENSLAVED IVAR BJØRNSON & EINAR SELVIK объ€вили о выпуске ≈– "Hardanger", который будет доступен в следующих вариантах:



- Black and Grey 12Ф vinyl with etched B-side

- Limited White and Green 12Ф vinyl with etched B-side Ц Online stores exclusive

- Digital







