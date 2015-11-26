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Enslaved

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18 дек 2020 : 		 ENSLAVED сообщают из тура

9 дек 2020 : 		 История ENSLAVED на местном ТВ

27 ноя 2020 : 		 Новый стрим от ENSLAVED

16 сен 2020 : 		 Трейлер нового альбома ENSLAVED

10 сен 2020 : 		 Трейлер нового альбома ENSLAVED

3 сен 2020 : 		 Трейлер нового альбома ENSLAVED

28 авг 2020 : 		 Новое видео ENSLAVED

10 июл 2020 : 		 Новое видео ENSLAVED

22 май 2020 : 		 Новое видео ENSLAVED

10 апр 2020 : 		 ENSLAVED о названии нового альбома

25 мар 2020 : 		 Новый альбом ENSLAVED выйдет осенью

5 дек 2019 : 		 ENSLAVED отправились в студию

27 ноя 2019 : 		 ENSLAVED остались на NUCLEAR BLAST

23 окт 2018 : 		 Вокалист ENSLAVED о сериале «Викинги»: «Он просто ужасен!»

4 фев 2018 : 		 Переиздание ENSLAVED выйдет весной

17 окт 2017 : 		 Трейлер нового альбома ENSLAVED

13 окт 2017 : 		 Трейлер нового альбома ENSLAVED

7 окт 2017 : 		 Новое видео ENSLAVED

29 сен 2017 : 		 Трейлер нового альбома ENSLAVED

25 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома ENSLAVED

12 авг 2017 : 		 Новое видео ENSLAVED

7 авг 2017 : 		 Новый альбом ENSLAVED выйдет осенью

5 июл 2017 : 		 ENSLAVED завершили работу над альбомом

24 май 2017 : 		 ENSLAVED завершили запись

10 май 2017 : 		 Концертный трек ENSLAVED

20 апр 2017 : 		 ENSLAVED отправились записывать новый альбом
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|||| 18 дек 2020

ENSLAVED сообщают из тура



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ENSLAVED поделились радостью от выступлений:

«Вчерашние два выступления в Хоконшаллене, Берген, ознаменовали середину нашего короткого, но совершенно невероятного норвежского тура "Jól i Utgard". Это не просто замечательно — играть и путешествовать с лучшими друзьями в группе и команде, это ещё и огромный опыт знакомства с людьми на площадках — как с промоутерами, так и с аудиторией. Мы сами подобрали места, которые, как мы думали, будут в самый раз с учётом всего происходящего, и не прогадали. На всех концертах есть люди. Огромный энтузиазм и горячая страсть к живой музыке, которую мы видим, разворачивающаяся как среди персонала, так и среди фанатов, является одним из самых вдохновляющих впечатлений, которые мы испытали за последние десятилетие. Мы не можем дождаться, чтобы посетить оставшиеся города и места проведения тура — сейчас мы на пароме, на красивой и дождливой дороге на юг в направлении Ставангера. Увидимся на оставшихся концертах!»

ENSLAVED Check In From



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