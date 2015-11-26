18 дек 2020



ENSLAVED сообщают из тура



ENSLAVED поделились радостью от выступлений:



«Вчерашние два выступления в Хоконшаллене, Берген, ознаменовали середину нашего короткого, но совершенно невероятного норвежского тура "Jól i Utgard". Это не просто замечательно — играть и путешествовать с лучшими друзьями в группе и команде, это ещё и огромный опыт знакомства с людьми на площадках — как с промоутерами, так и с аудиторией. Мы сами подобрали места, которые, как мы думали, будут в самый раз с учётом всего происходящего, и не прогадали. На всех концертах есть люди. Огромный энтузиазм и горячая страсть к живой музыке, которую мы видим, разворачивающаяся как среди персонала, так и среди фанатов, является одним из самых вдохновляющих впечатлений, которые мы испытали за последние десятилетие. Мы не можем дождаться, чтобы посетить оставшиеся города и места проведения тура — сейчас мы на пароме, на красивой и дождливой дороге на юг в направлении Ставангера. Увидимся на оставшихся концертах!»







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