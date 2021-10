2 окт 2021



Новое видео ENSLAVED



"Ruun II - The Epitaph", новое видео группы ENSLAVED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "Caravan To The Outer Worlds", выпущенного первого октября на Nuclear Blast Records.



Трек-лист:



01. Caravans To The Outer Worlds



02. Intermezzo I: Lonnlig. Gudlig.



03. Ruun II - The Epitaph



04. Intermezzo II: The Navigator







+4 -0



( 1 ) просмотров: 384