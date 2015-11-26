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Enslaved

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17 апр 2021 : 		 Новый релиз ENSLAVED выйдет летом

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10 апр 2020 : 		 ENSLAVED о названии нового альбома

25 мар 2020 : 		 Новый альбом ENSLAVED выйдет осенью

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23 окт 2018 : 		 Вокалист ENSLAVED о сериале «Викинги»: «Он просто ужасен!»

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13 окт 2017 : 		 Трейлер нового альбома ENSLAVED

7 окт 2017 : 		 Новое видео ENSLAVED
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|||| 2 окт 2021

Новое видео ENSLAVED



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"Ruun II - The Epitaph", новое видео группы ENSLAVED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "Caravan To The Outer Worlds", выпущенного первого октября на Nuclear Blast Records.

Трек-лист:

01. Caravans To The Outer Worlds

02. Intermezzo I: Lonnlig. Gudlig.

03. Ruun II - The Epitaph

04. Intermezzo II: The Navigator

ENSLAVED Debut



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

nabastak_


3 окт 2021, 00:55		Органчик Hammond небось ненастоящий )
А так, вполне в их стиле , неплохая тема.


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