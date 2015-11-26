Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео KID ROCK 53
*Куда пропали шоколадные зайцы? Отвечает гитарист SUFFOCATION 33
*TED NUGENT: «Кайл правильно застрелил этих мародеров!» 32
*Вокалист DEEP PURPLE считает, что пандемия закончилась 25
*Тур MEGADETH + LAMB OF GOD собирал более 7000 человек за веч... 16
[= ||| все новости группы



*

Enslaved

*



1 дек 2021 : 		 ENSLAVED проведут стрим

2 окт 2021 : 		 Новое видео ENSLAVED

5 сен 2021 : 		 Участники ENSLAVED выпускают ЕР

6 авг 2021 : 		 Новое видео ENSLAVED

28 июн 2021 : 		 Концертное видео ENSLAVED

17 июн 2021 : 		 Концертное видео ENSLAVED

31 май 2021 : 		 Концертное видео ENSLAVED

7 май 2021 : 		 Концертное видео ENSLAVED

17 апр 2021 : 		 Новый релиз ENSLAVED выйдет летом

18 дек 2020 : 		 ENSLAVED сообщают из тура

9 дек 2020 : 		 История ENSLAVED на местном ТВ

27 ноя 2020 : 		 Новый стрим от ENSLAVED

16 сен 2020 : 		 Трейлер нового альбома ENSLAVED

10 сен 2020 : 		 Трейлер нового альбома ENSLAVED

3 сен 2020 : 		 Трейлер нового альбома ENSLAVED

28 авг 2020 : 		 Новое видео ENSLAVED

10 июл 2020 : 		 Новое видео ENSLAVED

22 май 2020 : 		 Новое видео ENSLAVED

10 апр 2020 : 		 ENSLAVED о названии нового альбома

25 мар 2020 : 		 Новый альбом ENSLAVED выйдет осенью

5 дек 2019 : 		 ENSLAVED отправились в студию

27 ноя 2019 : 		 ENSLAVED остались на NUCLEAR BLAST

23 окт 2018 : 		 Вокалист ENSLAVED о сериале «Викинги»: «Он просто ужасен!»

4 фев 2018 : 		 Переиздание ENSLAVED выйдет весной

17 окт 2017 : 		 Трейлер нового альбома ENSLAVED

13 окт 2017 : 		 Трейлер нового альбома ENSLAVED
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ENSLAVED проведут стрим



*
zoom
*
* *
ENSLAVED сообщили о планах проведения нового стрима The Otherworldly Big Band Experience, который пройдет 21 декабря совместно с группой Shaman Elephant. Трейлер доступен ниже, а билеты — на enslavedstore.com

ENSLAVED Announce "The Otherworldly Big Band Experience" Streamed Event On December 21; Video Trailer



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 127

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом