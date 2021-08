сегодня



Новое видео ENSLAVED



"Caravan To The Outer Worlds", новое видео группы ENSLAVED, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР Caravan To The Outer Worlds, выходящего первого октября на Nuclear Blast Records:



01. Caravans To The Outer Worlds



02. Intermezzo I: Lonnlig. Gudlig.



03. Ruun II - The Epitaph



04. Intermezzo II: The Navigator













просмотров: 171