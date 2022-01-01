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*Новое видео RAMMSTEIN 24
*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 22
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
*Новое видео KID ROCK 13
*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 13
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Enslaved

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23 мар 2022 : 		 Новое видео ENSLAVED

15 дек 2021 : 		 Трейлер стрима ENSLAVED

1 дек 2021 : 		 ENSLAVED проведут стрим

2 окт 2021 : 		 Новое видео ENSLAVED

5 сен 2021 : 		 Участники ENSLAVED выпускают ЕР

6 авг 2021 : 		 Новое видео ENSLAVED

28 июн 2021 : 		 Концертное видео ENSLAVED

17 июн 2021 : 		 Концертное видео ENSLAVED

31 май 2021 : 		 Концертное видео ENSLAVED

7 май 2021 : 		 Концертное видео ENSLAVED

17 апр 2021 : 		 Новый релиз ENSLAVED выйдет летом

18 дек 2020 : 		 ENSLAVED сообщают из тура

9 дек 2020 : 		 История ENSLAVED на местном ТВ

27 ноя 2020 : 		 Новый стрим от ENSLAVED

16 сен 2020 : 		 Трейлер нового альбома ENSLAVED

10 сен 2020 : 		 Трейлер нового альбома ENSLAVED

3 сен 2020 : 		 Трейлер нового альбома ENSLAVED

28 авг 2020 : 		 Новое видео ENSLAVED

10 июл 2020 : 		 Новое видео ENSLAVED

22 май 2020 : 		 Новое видео ENSLAVED

10 апр 2020 : 		 ENSLAVED о названии нового альбома

25 мар 2020 : 		 Новый альбом ENSLAVED выйдет осенью

5 дек 2019 : 		 ENSLAVED отправились в студию

27 ноя 2019 : 		 ENSLAVED остались на NUCLEAR BLAST

23 окт 2018 : 		 Вокалист ENSLAVED о сериале «Викинги»: «Он просто ужасен!»

4 фев 2018 : 		 Переиздание ENSLAVED выйдет весной
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Новое видео ENSLAVED



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"Bounded By Allegiance", новое видео группы ENSLAVED, доступно для просмотра ниже.




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