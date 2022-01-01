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*PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a 34
*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 23
*HAMMERFALL вернулись на NUCLEAR BLAST RECORDS 17
*Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine" 16
*У басиста RAGE AGAINST THE MACHINE рак простаты 16
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Enslaved

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21 дек 2022 : 		 Концертное видео ENSLAVED

18 ноя 2022 : 		 Новое видео ENSLAVED

25 авг 2022 : 		 Новое видео ENSLAVED

23 мар 2022 : 		 Новое видео ENSLAVED

15 дек 2021 : 		 Трейлер стрима ENSLAVED

1 дек 2021 : 		 ENSLAVED проведут стрим

2 окт 2021 : 		 Новое видео ENSLAVED

5 сен 2021 : 		 Участники ENSLAVED выпускают ЕР

6 авг 2021 : 		 Новое видео ENSLAVED

28 июн 2021 : 		 Концертное видео ENSLAVED

17 июн 2021 : 		 Концертное видео ENSLAVED

31 май 2021 : 		 Концертное видео ENSLAVED

7 май 2021 : 		 Концертное видео ENSLAVED

17 апр 2021 : 		 Новый релиз ENSLAVED выйдет летом

18 дек 2020 : 		 ENSLAVED сообщают из тура

9 дек 2020 : 		 История ENSLAVED на местном ТВ

27 ноя 2020 : 		 Новый стрим от ENSLAVED

16 сен 2020 : 		 Трейлер нового альбома ENSLAVED

10 сен 2020 : 		 Трейлер нового альбома ENSLAVED

3 сен 2020 : 		 Трейлер нового альбома ENSLAVED

28 авг 2020 : 		 Новое видео ENSLAVED

10 июл 2020 : 		 Новое видео ENSLAVED

22 май 2020 : 		 Новое видео ENSLAVED

10 апр 2020 : 		 ENSLAVED о названии нового альбома

25 мар 2020 : 		 Новый альбом ENSLAVED выйдет осенью

5 дек 2019 : 		 ENSLAVED отправились в студию
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Концертное видео ENSLAVED



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Caravans to the Outer Worlds (Live from The Otherworldly Big Band Experience), новое концертное видео группы ENSLAVED, доступно для просмотра ниже.




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