19 июл 2020



Кавер-версия ASIA от RON ' BUMBLEFOOT ' THAL



RON 'BUMBLEFOOT' THAL представил видео на акустическую версию композиции ASIA "Only Time Will Tell". Этот трек взят из ЕР "Barefoot 3", выпущенный пятого июня:



01. Sleepwalking (BUMBLEFOOT acoustic cover)



02. Tiny Dancer (ELTON JOHN acoustic cover)



03. The Day I Tried To Live (SOUNDGARDEN acoustic cover)



04. Only Time Will Tell (ASIA acoustic cover)



05. Come On Eileen (DEXYS MIDNIGHT RUNNERS acoustic cover)



06. Tell Me Something Good (RUFUS & CHAKA KHAN acoustic cover)



















