BUMBLEFOOT — о Курте Кобейне



Ron "Bumblefoot" Thal в рамках программы "I Ask No One With Kevin Re LoVullo" поговорил о влиянии Курта Кобейна:



«Его гитара позволяла копаться в себе, звучать грязно, но при этом круто. И его голос. Но что мне нравилось в Кобейне, так это сочинительство — сочинение песен. Я предполагаю, что это была интуиция. Но он делал то же самое, что [знаменитый композитор Иоганн Себастьян] Бах, в том, что касается математически правильного и точного построения фраз, чтобы они ложились на меняющийся фундамент под ними так, чтобы они всегда были в идеальной гармонии. Изучал ли он это или просто знал, слышал, но он это делал — совершенно точно. Я могу провести следующий час, просто разбирая это и всю теорию музыки... Если вы собираетесь использовать математику с музыкой, почему вещи работают, то его материал полностью подходит».













