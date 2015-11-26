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DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 171

*Вокалист IRON MAIDEN — о Дрейке: «Что ты такое?» 136
*ROB HALFORD: «Я уже 36 лет не беру в рот крепкого» 62
*TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!» 54
*С Новым годом! 41
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Bumblefoot

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6 янв 2022 : 		 BUMBLEFOOT — о Курте Кобейне

15 окт 2021 : 		 RON 'BUMBLEFOOT' THAL: «Когда я услышал Эдди, мне снесло крышу»

13 сен 2021 : 		 RON 'BUMBLEFOOT' THAL поменял мой взгляд на вещи

19 авг 2021 : 		 RON "BUMBLEFOOT" THAL — о новой песне GUNS N' ROSES

6 май 2021 : 		 BUMBLEFOOT: «В музыкальном бизнесе 99 % людей полны дерьма»

3 фев 2021 : 		 BUMBLEFOOT: «Удивительно, насколько хрупкое наше общество»

20 янв 2021 : 		 Какое соло GUNS N' ROSES милее всех для RON'а BUMBLEFOOT'а THAL'а?

2 окт 2020 : 		 BUMBLEFOOT исполняет JOE SATRIANI

5 авг 2020 : 		 Кавер-версия SOUNDGARDEN от BUMBLEFOOT

19 июл 2020 : 		 Кавер-версия ASIA от RON 'BUMBLEFOOT' THAL

4 июн 2020 : 		 RON 'BUMBLEFOOT' THAL выпускает новый ЕР

3 июн 2020 : 		 MILAN POLAK & RON "BUMBLEFOOT" THAL выпустили сингл

10 май 2020 : 		 Новый ЕР BUMBLEFOOT доступен для прослушивания

10 май 2020 : 		 Бывший гитарист GUNS N' ROSES заявил, что пандемия коронавируса — это «напоминание о том, что все мы — всего лишь гости в этом мире»

8 май 2020 : 		 BUMBLEFOOT записал кавер-версию IRON MAIDEN

15 апр 2020 : 		 BUMBLEFOOT выпустил новый трек

13 апр 2020 : 		 BUMBLEFOOT выпустит новый трек

14 окт 2019 : 		 BUMBLEFOOT исполняет IRON MAIDEN, QUEEN

31 дек 2017 : 		 BUMBLEFOOT исполняет IRON MAIDEN, THE BEATLES, GUNS N' ROSES

11 сен 2017 : 		 BUMBLEFOOT исполняет IRON MAIDEN, KISS, GUNS N' ROSES

17 май 2017 : 		 RON "BUMBLEFOOT" THAL на EMP Label Group

12 апр 2017 : 		 RON 'BUMBLEFOOT' THAL: «Рок никогда не умрёт»

3 апр 2017 : 		 BUMBLEFOOT о пребывании в GUNS N' ROSES

31 мар 2017 : 		 Фильм с участием BUMBLEFOOT'a выйдет весной

27 мар 2017 : 		 RON "BUMBLEFOOT" THAL не заинтересован в концертах возродившихся GUNS N' ROSES

7 июл 2016 : 		 RON 'BUMBLEFOOT' THAL об уходе из GUNS N' ROSES
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|||| сегодня

BUMBLEFOOT — о Курте Кобейне



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Ron "Bumblefoot" Thal в рамках программы "I Ask No One With Kevin Re LoVullo" поговорил о влиянии Курта Кобейна:

«Его гитара позволяла копаться в себе, звучать грязно, но при этом круто. И его голос. Но что мне нравилось в Кобейне, так это сочинительство — сочинение песен. Я предполагаю, что это была интуиция. Но он делал то же самое, что [знаменитый композитор Иоганн Себастьян] Бах, в том, что касается математически правильного и точного построения фраз, чтобы они ложились на меняющийся фундамент под ними так, чтобы они всегда были в идеальной гармонии. Изучал ли он это или просто знал, слышал, но он это делал — совершенно точно. Я могу провести следующий час, просто разбирая это и всю теорию музыки... Если вы собираетесь использовать математику с музыкой, почему вещи работают, то его материал полностью подходит».

Ex-GUNS N





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

HLL


6 янв 2022, 09:58		шта?

Orthodox


6 янв 2022, 10:52		Бамблби уже не тот...


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