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RON ' BUMBLEFOOT ' THAL: «Когда я услышал Эдди, мне снесло крышу»



RON 'BUMBLEFOOT' THAL в рамках подкаста "Infectious Groove" рассказал о том, какое влияние на него оказала пластинка 1981 года группы VAN HALEN:



«Мне было 12 лет, и на тот момент я подражал Angus'y. Помню, я был на репетиции группы, и там был паренёк, который спросил меня, слышал ли я VAN HALEN. Я не слышал их раньше, и он поставил мне запись вступления к "Mean Street" на только что вышедшем альбоме "Fair Warning". И как любой человек, впервые услышавший VAN HALEN, я был потрясён. Я никогда раньше не слышал такой игры на гитаре. И по сей день я никогда больше не слышал такой игры на гитаре. Это вступление было просто звуком, которого я никогда не слышал раньше, и оно открыло мои глаза, мои уши, мой разум, мой дух, всё моё существо. Это просто изменило ход всего, и то, как я смотрел на игру на гитаре и создание музыки, и на роль, которую гитара играет в песне и в музыке. И с этого момента я стал играть по-другому. Я начал по-настоящему экспериментировать и углубляться, чтобы найти себя. Это всегда будет одним из моих любимых альбомов. И я так благодарен, что мне довелось жить на земле в то же время, что и VAN HALEN».







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