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Bumblefoot

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15 окт 2021 : 		 RON 'BUMBLEFOOT' THAL: «Когда я услышал Эдди, мне снесло крышу»

13 сен 2021 : 		 RON 'BUMBLEFOOT' THAL поменял мой взгляд на вещи

19 авг 2021 : 		 RON "BUMBLEFOOT" THAL — о новой песне GUNS N' ROSES

6 май 2021 : 		 BUMBLEFOOT: «В музыкальном бизнесе 99 % людей полны дерьма»

3 фев 2021 : 		 BUMBLEFOOT: «Удивительно, насколько хрупкое наше общество»

20 янв 2021 : 		 Какое соло GUNS N' ROSES милее всех для RON'а BUMBLEFOOT'а THAL'а?

2 окт 2020 : 		 BUMBLEFOOT исполняет JOE SATRIANI

5 авг 2020 : 		 Кавер-версия SOUNDGARDEN от BUMBLEFOOT

19 июл 2020 : 		 Кавер-версия ASIA от RON 'BUMBLEFOOT' THAL

4 июн 2020 : 		 RON 'BUMBLEFOOT' THAL выпускает новый ЕР

3 июн 2020 : 		 MILAN POLAK & RON "BUMBLEFOOT" THAL выпустили сингл

10 май 2020 : 		 Новый ЕР BUMBLEFOOT доступен для прослушивания

10 май 2020 : 		 Бывший гитарист GUNS N' ROSES заявил, что пандемия коронавируса — это «напоминание о том, что все мы — всего лишь гости в этом мире»

8 май 2020 : 		 BUMBLEFOOT записал кавер-версию IRON MAIDEN

15 апр 2020 : 		 BUMBLEFOOT выпустил новый трек

13 апр 2020 : 		 BUMBLEFOOT выпустит новый трек

14 окт 2019 : 		 BUMBLEFOOT исполняет IRON MAIDEN, QUEEN

31 дек 2017 : 		 BUMBLEFOOT исполняет IRON MAIDEN, THE BEATLES, GUNS N' ROSES

11 сен 2017 : 		 BUMBLEFOOT исполняет IRON MAIDEN, KISS, GUNS N' ROSES

17 май 2017 : 		 RON "BUMBLEFOOT" THAL на EMP Label Group

12 апр 2017 : 		 RON 'BUMBLEFOOT' THAL: «Рок никогда не умрёт»

3 апр 2017 : 		 BUMBLEFOOT о пребывании в GUNS N' ROSES

31 мар 2017 : 		 Фильм с участием BUMBLEFOOT'a выйдет весной

27 мар 2017 : 		 RON "BUMBLEFOOT" THAL не заинтересован в концертах возродившихся GUNS N' ROSES

7 июл 2016 : 		 RON 'BUMBLEFOOT' THAL об уходе из GUNS N' ROSES

26 янв 2016 : 		 Басист MEGADETH на новом треке BUMBLEFOOT
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RON 'BUMBLEFOOT' THAL: «Когда я услышал Эдди, мне снесло крышу»



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RON 'BUMBLEFOOT' THAL в рамках подкаста "Infectious Groove" рассказал о том, какое влияние на него оказала пластинка 1981 года группы VAN HALEN:

«Мне было 12 лет, и на тот момент я подражал Angus'y. Помню, я был на репетиции группы, и там был паренёк, который спросил меня, слышал ли я VAN HALEN. Я не слышал их раньше, и он поставил мне запись вступления к "Mean Street" на только что вышедшем альбоме "Fair Warning". И как любой человек, впервые услышавший VAN HALEN, я был потрясён. Я никогда раньше не слышал такой игры на гитаре. И по сей день я никогда больше не слышал такой игры на гитаре. Это вступление было просто звуком, которого я никогда не слышал раньше, и оно открыло мои глаза, мои уши, мой разум, мой дух, всё моё существо. Это просто изменило ход всего, и то, как я смотрел на игру на гитаре и создание музыки, и на роль, которую гитара играет в песне и в музыке. И с этого момента я стал играть по-другому. Я начал по-настоящему экспериментировать и углубляться, чтобы найти себя. Это всегда будет одним из моих любимых альбомов. И я так благодарен, что мне довелось жить на земле в то же время, что и VAN HALEN».

RON





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