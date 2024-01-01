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Bumblefoot

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BUMBLEFOOT: «В пять лет услышал KISS и привет»



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BUMBLEFOOT в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как он открыл для себя мир рок музыки и почему решил стать музыкантом:

«Я родился в Бруклине (Нью-Йорк), а потом в довольно раннем возрасте, и произошло это в пять лет, мы переехали в соседний район, на Статен-Айленд, где были одни олени и кролики, до того как он превратился в скопище озлобленных людей, слишком много людей в тесном пространстве. И я переехал в этот район. Мне было пять лет. И там было полно детей моего возраста; это было идеально. Мы просто стучали в дверь, заходили в дом и просто тусовались друг у друга. Я заходил к ним домой, а там по всему полу валялись альбомы, винилы их родителей, их старших братьев и сестер. И вот в таком возрасте, просто из любопытства, ты видишь большой квадрат с обложкой, и ты такой: «Что это?». И ты идешь, ставишь винил на проигрыватель, опускаешь иглу, садишься на кровать и смотришь на колонки, как будто смотришь телевизор и просто слушаешь. И все это время вокруг лежали такие замечательные альбомы, что уже в раннем возрасте я познакомился с BEATLES и их сольными альбомами, Элтоном Джоном, QUEEN и многими другими группами. И вот в один из таких дней, когда мне было пять лет, как раз вышел новый альбом. Я был в гостях у своего друга Боба. У него были сестры-подростки, и одна из них, должно быть, купила этот альбом. И там были эти... У них были длинные волосы. Я не мог понять, парни они или девушки, потому что у них были разрисованные лица. И я подумал: «Что это? Что это? Выглядело это очень интересно. Мы включили их, и это были KISS «Alive!». И это все изменило. Это исказило мой хрупкий детский разум. Я услышал это и сразу же подумал: «Я не знаю, что происходит, но это то, что я хочу попробовать». И это меня очень сильно вдохновило. Я был просто поражен тем, что я слышал, и тем, что я представлял и воображал. И мне захотелось заняться именно таким делом.

Итак, к шести годам у меня была группа с моим братом и соседом. Мы начали делать демо-записи, используя несколько кассетных магнитофонов. Записывали на один, потом воспроизводили, записывали на другой, пока пели, чтобы наложить вокал, а потом записывали на третий, делали копии, чтобы раздать всем друзьям. И мы устраивали концерты у себя во дворе, а потом в школе, в которую ходили, и все такое, и все это продолжалось. И вот все это начиная с шести лет. Как и в случае с моим новым альбомом, в детстве я был очарован космосом — планетами, астрономией, космонавтикой, астрофизикой, всем. Я был умным ребенком. Сейчас я тупой. Я стал глупым взрослым, но я был очень умным ребенком. И мне нравилось заниматься такими делами. Меня это завораживало, и я постоянно читал. Все выходили на улицу играть в футбол или что-то еще, а я сидел на заднем дворе и читал энциклопедии, просто впитывая все. И первая песня, которую я написал, была о планете Юпитер, когда мне было шесть лет. Она называется «Jupiter Is Nice». И это была переделка песни SWEET «Fox On The Run». Потому что я еще не умел создавать свои собственные мелодии. У меня не было достаточного количества элементов, я не прожил достаточно времени и не пережил достаточно событий, я не слышал достаточно музыки, из которой можно было бы черпать, поэтому все, что я мог делать, — это просто копировать то, что я слышал по радио в тот момент».




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