сегодня



Какое соло GUNS N' ROSES милее всех для RON'а BUMBLEFOOT 'а THAL'а?



В рамках недавней беседы с "No Guitar Is Safe" бывший гитарист GUNS N' ROSES RON "BUMBLEFOOT" THAL ответил на вопрос, какое из соло группы ему было приятнее всего исполнять:



«О, многое с "Chinese Democracy" — иметь возможность исполнять мои партии в группе было очень приятно. Есть что сказать по этому поводу — когда ты играешь что-то, что ты придумал, что написал, что записал.



Как бы мне ни нравилось играть другие песни, которые все любят, — ты там, чтобы угодить публике; ты хочешь сделать их счастливыми, и ты хочешь представить эти песни такими, какими они их любят, и ничего не переделывать... Я не собираюсь переписывать соло на "Sweet Child O" Mine" и всё в таком духе. Дай им то, что они пришли услышать. Но когда дело доходит до мест, где есть немного свободы или если я должен играть свои собственные вещи...



Я думаю, "Shackler's Revenge" была той песней с "Chinese", которую я любил играть больше всего, потому что я чувствую, что я вложил в неё больше всего от себя. Я к тому, что было много вещей, к которым приложил руку. Была "Scraped", была "Shackler's", была "Catcher In The Rye" — некоторые песни, в которых я играл много ведущих соло-партий».













+1 -0



просмотров: 315