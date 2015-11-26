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Bumblefoot

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20 янв 2021 : 		 Какое соло GUNS N' ROSES милее всех для RON'а BUMBLEFOOT'а THAL'а?

2 окт 2020 : 		 BUMBLEFOOT исполняет JOE SATRIANI

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3 июн 2020 : 		 MILAN POLAK & RON "BUMBLEFOOT" THAL выпустили сингл

10 май 2020 : 		 Новый ЕР BUMBLEFOOT доступен для прослушивания

10 май 2020 : 		 Бывший гитарист GUNS N' ROSES заявил, что пандемия коронавируса — это «напоминание о том, что все мы — всего лишь гости в этом мире»

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15 апр 2020 : 		 BUMBLEFOOT выпустил новый трек

13 апр 2020 : 		 BUMBLEFOOT выпустит новый трек

14 окт 2019 : 		 BUMBLEFOOT исполняет IRON MAIDEN, QUEEN

31 дек 2017 : 		 BUMBLEFOOT исполняет IRON MAIDEN, THE BEATLES, GUNS N' ROSES

11 сен 2017 : 		 BUMBLEFOOT исполняет IRON MAIDEN, KISS, GUNS N' ROSES

17 май 2017 : 		 RON "BUMBLEFOOT" THAL на EMP Label Group

12 апр 2017 : 		 RON 'BUMBLEFOOT' THAL: «Рок никогда не умрёт»

3 апр 2017 : 		 BUMBLEFOOT о пребывании в GUNS N' ROSES

31 мар 2017 : 		 Фильм с участием BUMBLEFOOT'a выйдет весной

27 мар 2017 : 		 RON "BUMBLEFOOT" THAL не заинтересован в концертах возродившихся GUNS N' ROSES

7 июл 2016 : 		 RON 'BUMBLEFOOT' THAL об уходе из GUNS N' ROSES

26 янв 2016 : 		 Басист MEGADETH на новом треке BUMBLEFOOT

24 дек 2015 : 		 BUMBLEFOOT запустил "Bumblefoot Rock Project"

23 ноя 2015 : 		 Новое видео BUMBLEFOOT

29 окт 2015 : 		 BUMBLEFOOT ответил на вопросы Playboy

2 окт 2015 : 		 BUMBLEFOOT о худшем выступлении GUNS N' ROSES

6 май 2015 : 		 BUMBLEFOOT критикует музыкальную индустрию за обвинение людей в пиратстве
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Какое соло GUNS N' ROSES милее всех для RON'а BUMBLEFOOT'а THAL'а?



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В рамках недавней беседы с "No Guitar Is Safe" бывший гитарист GUNS N' ROSES RON "BUMBLEFOOT" THAL ответил на вопрос, какое из соло группы ему было приятнее всего исполнять:

«О, многое с "Chinese Democracy" — иметь возможность исполнять мои партии в группе было очень приятно. Есть что сказать по этому поводу — когда ты играешь что-то, что ты придумал, что написал, что записал.

Как бы мне ни нравилось играть другие песни, которые все любят, — ты там, чтобы угодить публике; ты хочешь сделать их счастливыми, и ты хочешь представить эти песни такими, какими они их любят, и ничего не переделывать... Я не собираюсь переписывать соло на "Sweet Child O" Mine" и всё в таком духе. Дай им то, что они пришли услышать. Но когда дело доходит до мест, где есть немного свободы или если я должен играть свои собственные вещи...

Я думаю, "Shackler's Revenge" была той песней с "Chinese", которую я любил играть больше всего, потому что я чувствую, что я вложил в неё больше всего от себя. Я к тому, что было много вещей, к которым приложил руку. Была "Scraped", была "Shackler's", была "Catcher In The Rye" — некоторые песни, в которых я играл много ведущих соло-партий».

Which GUNS N





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