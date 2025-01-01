Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*С Новым Годом! 76
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
*Лидер PESTILENCE за искусственный интеллект 32
*KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов 19
*JOE LYNN TURNER присоединился на сцене к группе КНЯZZ 16
*NEVERMORE ищут вокалиста 16
*Почему AC/DC так названы? 14
*SOPHIE LLOYD: «Меня вдохновляет ORIANTHI» 5
*Концертный релиз W.A.S.P. выйдет на виниле 4
*SEBASTIAN BACH: «Рок-концерт как ...й бокс!» 4
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*С Новым Годом! 76
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
*Лидер PESTILENCE за искусственный интеллект 32
*KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов 19
*JOE LYNN TURNER присоединился на сцене к группе КНЯZZ 16
[= ||| все новости группы



*

Bumblefoot

*



7 янв 2025 : 		 BUMBLEFOOT: «В работе музыканта только 5 % создание музыки, всё остальное — другие задачи»

29 дек 2024 : 		 BUMBLEFOOT о стримингах

22 дек 2024 : 		 BUMBLEFOOT: «В пять лет услышал KISS и привет»

13 дек 2024 : 		 Как BRIAN MAY и STEVE VAI оказались на альбоме BUMBLEFOOT

8 дек 2024 : 		 BUMBLEFOOT выпустит альбом зимой

13 ноя 2023 : 		 BUMBLEFOOT завершил работу над альбомом

24 сен 2023 : 		 BUMBLEFOOT: «Я слишком много ездил»

5 авг 2022 : 		 BUMBLEFOOT работает над новым альбомом

6 янв 2022 : 		 BUMBLEFOOT — о Курте Кобейне

15 окт 2021 : 		 RON 'BUMBLEFOOT' THAL: «Когда я услышал Эдди, мне снесло крышу»

13 сен 2021 : 		 RON 'BUMBLEFOOT' THAL поменял мой взгляд на вещи

19 авг 2021 : 		 RON "BUMBLEFOOT" THAL — о новой песне GUNS N' ROSES

6 май 2021 : 		 BUMBLEFOOT: «В музыкальном бизнесе 99 % людей полны дерьма»

3 фев 2021 : 		 BUMBLEFOOT: «Удивительно, насколько хрупкое наше общество»

20 янв 2021 : 		 Какое соло GUNS N' ROSES милее всех для RON'а BUMBLEFOOT'а THAL'а?

2 окт 2020 : 		 BUMBLEFOOT исполняет JOE SATRIANI

5 авг 2020 : 		 Кавер-версия SOUNDGARDEN от BUMBLEFOOT

19 июл 2020 : 		 Кавер-версия ASIA от RON 'BUMBLEFOOT' THAL

4 июн 2020 : 		 RON 'BUMBLEFOOT' THAL выпускает новый ЕР

3 июн 2020 : 		 MILAN POLAK & RON "BUMBLEFOOT" THAL выпустили сингл

10 май 2020 : 		 Новый ЕР BUMBLEFOOT доступен для прослушивания

10 май 2020 : 		 Бывший гитарист GUNS N' ROSES заявил, что пандемия коронавируса — это «напоминание о том, что все мы — всего лишь гости в этом мире»

8 май 2020 : 		 BUMBLEFOOT записал кавер-версию IRON MAIDEN

15 апр 2020 : 		 BUMBLEFOOT выпустил новый трек

13 апр 2020 : 		 BUMBLEFOOT выпустит новый трек

14 окт 2019 : 		 BUMBLEFOOT исполняет IRON MAIDEN, QUEEN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

BUMBLEFOOT: «В работе музыканта только 5 % создание музыки, всё остальное — другие задачи»



zoom
BUMBLEFOOT'a в недавнем интервью попросили дать один совет молодым музыкантам:

«Один совет для начинающих музыкантов. Я не могу дать только один совет. Их слишком много.

Мы все начинаем с того, что хотим быть рок-звездами, быть знаменитыми, успешными, все это мы начинаем с того, что смотрим, что делают наши кумиры, и вдохновляемся ими. И мы хотим делать то, что делают они, на том же уровне, что и они. Но вы начинаете понимать, что успех — это когда вы можете жить так, как вы хотите жить, в тех условиях, в которых вы хотите жить, в тех границах, которые вы установили для своей жизни, поддерживая их; в конечном итоге это и есть успех. Не всем понравится жизнь рок-звезды, вы можете возненавидеть ее и покончить с собой. Так что не стоит этого делать, потому что оно того не стоит. В конце жизни, если вы были рабом этих благ и они приносили вам несчастье, вы просто прожили жизнь впустую. Да, это делало людей счастливыми. Но все же, как насчет вас? Вы должны быть частью этого уравнения. Поэтому вам нужно жить так, чтобы это соответствовало вашей сущности. И вы можете понять, что быть рок-звездой — это не то. А если вы станете рок-звездой, то фактически потерпите неудачу, потому что вы не живете в соответствии с тем, кто вы есть. Это повод задуматься.

А что еще? Когда речь заходит о создании музыки, мы также думаем, что нужно всего лишь быть музыкантом, играющим на сцене на своем инструменте, поющим или делающим то, к чему вы стремитесь. Но это намного больше. И вам стоит обратить внимание на все это. В музыке есть много чего еще. 95 процентов — это другие вопросы. Пять процентов — это собственно создание звука. Так что займитесь всем остальным, будь то менеджмент, продюсирование или дизайн концертных афиш — что бы это ни было, есть много других занятий. Будьте разнообразны и обучайтесь на практике. И еще. Всегда приходите раньше, будьте подготовленными и сохраняйте спокойствие. Определенно.

И еще один важный момент: как бы хорошо все ни выглядело со стороны, не задерживайтесь в дерьмовой ситуации, которая изматывает вас и заставляет становиться хуже. Если из-за этого вы становитесь злым человеком, испытываете стресс, просто не относитесь к миру так, как хотели бы, чтобы относились к нему, если бы были счастливым человеком, убирайтесь к чертовой матери. Оно того не стоит. Определенно. И напоследок, пользуйтесь метрономом».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 237

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом