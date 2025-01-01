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BUMBLEFOOT: «В работе музыканта только 5 % создание музыки, всё остальное — другие задачи»



BUMBLEFOOT'a в недавнем интервью попросили дать один совет молодым музыкантам:



«Один совет для начинающих музыкантов. Я не могу дать только один совет. Их слишком много.



Мы все начинаем с того, что хотим быть рок-звездами, быть знаменитыми, успешными, все это мы начинаем с того, что смотрим, что делают наши кумиры, и вдохновляемся ими. И мы хотим делать то, что делают они, на том же уровне, что и они. Но вы начинаете понимать, что успех — это когда вы можете жить так, как вы хотите жить, в тех условиях, в которых вы хотите жить, в тех границах, которые вы установили для своей жизни, поддерживая их; в конечном итоге это и есть успех. Не всем понравится жизнь рок-звезды, вы можете возненавидеть ее и покончить с собой. Так что не стоит этого делать, потому что оно того не стоит. В конце жизни, если вы были рабом этих благ и они приносили вам несчастье, вы просто прожили жизнь впустую. Да, это делало людей счастливыми. Но все же, как насчет вас? Вы должны быть частью этого уравнения. Поэтому вам нужно жить так, чтобы это соответствовало вашей сущности. И вы можете понять, что быть рок-звездой — это не то. А если вы станете рок-звездой, то фактически потерпите неудачу, потому что вы не живете в соответствии с тем, кто вы есть. Это повод задуматься.



А что еще? Когда речь заходит о создании музыки, мы также думаем, что нужно всего лишь быть музыкантом, играющим на сцене на своем инструменте, поющим или делающим то, к чему вы стремитесь. Но это намного больше. И вам стоит обратить внимание на все это. В музыке есть много чего еще. 95 процентов — это другие вопросы. Пять процентов — это собственно создание звука. Так что займитесь всем остальным, будь то менеджмент, продюсирование или дизайн концертных афиш — что бы это ни было, есть много других занятий. Будьте разнообразны и обучайтесь на практике. И еще. Всегда приходите раньше, будьте подготовленными и сохраняйте спокойствие. Определенно.



И еще один важный момент: как бы хорошо все ни выглядело со стороны, не задерживайтесь в дерьмовой ситуации, которая изматывает вас и заставляет становиться хуже. Если из-за этого вы становитесь злым человеком, испытываете стресс, просто не относитесь к миру так, как хотели бы, чтобы относились к нему, если бы были счастливым человеком, убирайтесь к чертовой матери. Оно того не стоит. Определенно. И напоследок, пользуйтесь метрономом».







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