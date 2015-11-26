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Bumblefoot

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13 сен 2021 : 		 RON 'BUMBLEFOOT' THAL поменял мой взгляд на вещи

19 авг 2021 : 		 RON "BUMBLEFOOT" THAL — о новой песне GUNS N' ROSES

6 май 2021 : 		 BUMBLEFOOT: «В музыкальном бизнесе 99 % людей полны дерьма»

3 фев 2021 : 		 BUMBLEFOOT: «Удивительно, насколько хрупкое наше общество»

20 янв 2021 : 		 Какое соло GUNS N' ROSES милее всех для RON'а BUMBLEFOOT'а THAL'а?

2 окт 2020 : 		 BUMBLEFOOT исполняет JOE SATRIANI

5 авг 2020 : 		 Кавер-версия SOUNDGARDEN от BUMBLEFOOT

19 июл 2020 : 		 Кавер-версия ASIA от RON 'BUMBLEFOOT' THAL

4 июн 2020 : 		 RON 'BUMBLEFOOT' THAL выпускает новый ЕР

3 июн 2020 : 		 MILAN POLAK & RON "BUMBLEFOOT" THAL выпустили сингл

10 май 2020 : 		 Новый ЕР BUMBLEFOOT доступен для прослушивания

10 май 2020 : 		 Бывший гитарист GUNS N' ROSES заявил, что пандемия коронавируса — это «напоминание о том, что все мы — всего лишь гости в этом мире»

8 май 2020 : 		 BUMBLEFOOT записал кавер-версию IRON MAIDEN

15 апр 2020 : 		 BUMBLEFOOT выпустил новый трек

13 апр 2020 : 		 BUMBLEFOOT выпустит новый трек

14 окт 2019 : 		 BUMBLEFOOT исполняет IRON MAIDEN, QUEEN

31 дек 2017 : 		 BUMBLEFOOT исполняет IRON MAIDEN, THE BEATLES, GUNS N' ROSES

11 сен 2017 : 		 BUMBLEFOOT исполняет IRON MAIDEN, KISS, GUNS N' ROSES

17 май 2017 : 		 RON "BUMBLEFOOT" THAL на EMP Label Group

12 апр 2017 : 		 RON 'BUMBLEFOOT' THAL: «Рок никогда не умрёт»

3 апр 2017 : 		 BUMBLEFOOT о пребывании в GUNS N' ROSES

31 мар 2017 : 		 Фильм с участием BUMBLEFOOT'a выйдет весной

27 мар 2017 : 		 RON "BUMBLEFOOT" THAL не заинтересован в концертах возродившихся GUNS N' ROSES

7 июл 2016 : 		 RON 'BUMBLEFOOT' THAL об уходе из GUNS N' ROSES

26 янв 2016 : 		 Басист MEGADETH на новом треке BUMBLEFOOT

24 дек 2015 : 		 BUMBLEFOOT запустил "Bumblefoot Rock Project"
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RON 'BUMBLEFOOT' THAL поменял мой взгляд на вещи



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RON "BUMBLEFOOT" THAL в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, как отсутствие концертов изменило его жизнь:

«Этот перерыв стал для многих людей временем размышлений, и я думаю, что он изменил взгляд многих людей на многие вещи. Что касается меня, то я больше не хочу гастролировать. Я не хочу так много гастролировать.

Быть дома впервые за долгое время и воссоединиться с семьёй, с самим собой, и быть в студии каждый день, снова заниматься творчеством, а не просто жить 24-часовой жизнью с...

Я хочу продолжать делать музыку, и я не собираюсь проводить так много времени в дороге. Это не жизнь; у тебя нет настоящей жизни. Я больше не хочу так жить. С меня достаточно. И я всё ещё буду выходить и играть, но теперь я сдерживаю себя. Я гораздо чаще говорю "нет". Раньше я всю свою чёртову жизнь жил только на чемоданах. Это была совсем не жизнь. Всё проходило мимо меня, и я скучал по всему этому. И я больше не хочу такого».

RON





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