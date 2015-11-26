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RON ' BUMBLEFOOT ' THAL поменял мой взгляд на вещи



RON "BUMBLEFOOT" THAL в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, как отсутствие концертов изменило его жизнь:



«Этот перерыв стал для многих людей временем размышлений, и я думаю, что он изменил взгляд многих людей на многие вещи. Что касается меня, то я больше не хочу гастролировать. Я не хочу так много гастролировать.



Быть дома впервые за долгое время и воссоединиться с семьёй, с самим собой, и быть в студии каждый день, снова заниматься творчеством, а не просто жить 24-часовой жизнью с...



Я хочу продолжать делать музыку, и я не собираюсь проводить так много времени в дороге. Это не жизнь; у тебя нет настоящей жизни. Я больше не хочу так жить. С меня достаточно. И я всё ещё буду выходить и играть, но теперь я сдерживаю себя. Я гораздо чаще говорю "нет". Раньше я всю свою чёртову жизнь жил только на чемоданах. Это была совсем не жизнь. Всё проходило мимо меня, и я скучал по всему этому. И я больше не хочу такого».







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