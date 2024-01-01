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Как BRIAN MAY и STEVE VAI оказались на альбоме BUMBLEFOOT



BUMBLEFOOT в недавнем интервью рассказал о том, как на его новом альбоме оказались в качестве гостей BRIAN MAY и STEVE VAI:



«Мы с Biran'ом переписывались то между собой, то с кем-то ещё на протяжении последних 15 лет. А со Steve'ом — около 10 лет. Так что я поинтересовался у них. А с Guthrie Govan'ом я знаком с 1989 года, когда мы были подростками. Я написал в гитарном журнале, и он ответил мне. Он сказал: "Привет, я гитарист. Я живу в Великобритании. Зацени моё демо". А я такой: "Круто, круто". И мы стали друзьями по переписке. Мы писали друг другу письма от руки, пересылали кассеты со всеми нашими демо-записями, и с тех пор мы дружим».



На вопрос о том, были ли гостевые выступления записаны удалённо или он находился в комнате с May'ем, когда гитарист QUEEN записывал свою партию, Thal ответил:



«В наши дни люди всё делают удалённо. Чаще всего все работают удалённо, когда записывают гостевой материал. Ты записываешь песню в своей студии, отправляешь её людям, они вставляют её в мультитреки, и готово.



Когда ты работаешь над песнями, ты можешь просто представить себе определённых людей, которые подойдут для этой композиции. Например, участие Brian'а в песне не было запланировано. Я просто создавал песню, но когда композиция сложилась, все части были на месте, и я услышал её, то подумал: "Боже мой. Без него звучание композиции было бы неполным. Нужны его партии, чтобы сделать её такой, какой она должна быть". И я попросил его об этом, а он согласился. За эти годы мы сделали несколько совместных проектов. Мы участвовали в фестивалях, где играли друг с другом на сцене, исполняли разные номера. Есть фестиваль, в котором он участвует, называется Starmus. Это смесь астрофизики и музыки. Там невероятные гении читают лекции, а потом на сцену выходят музыканты, которые играют, устраивают выступления, все вместе. И мы провели два таких концерта вместе, а в следующем году их будет ещё больше».



Он похвалил Brian'a как личность:



«Все гости альбома — прекрасные люди, иначе я бы не хотел видеть их на альбоме. Это прежде всего. Но он любезный, замечательный человек. И он такой же умный, как и эти ученые».







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